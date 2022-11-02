«Украина должна победить». Тимоти Снайдер будет собирать деньги на «ловца Шахедов» для Украины

2 ноября, 20:09
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Владимир Зеленский и Тимоти Снайдер в Киеве (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский и Тимоти Снайдер в Киеве (Фото:Офис президента)

Американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер стал амбассадором платформы United24.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Снайдер станет вторым после актера Марка Хэмилла послом, который сосредоточится на сборе средств для направления Оборона и разминирования. Историк будет собирать деньги на систему борьбы с вражескими беспилотниками, которые страна-агрессор использует для ударов по объектам украинской критической инфраструктуры.

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Президент Владимир Зеленский, который встречался со Снайдером во время его приезда в Киев в сентябре, назвал историка настоящим другом Украины.

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Вслед за военной победой, в Украине должны состояться социальная и политическая победы, их важно достичь незамедлительным началом восстановление страны, уверяет историк Тимоти Снайдер. (Фото:TT News Agency / Alamy via Reuters) Почему Украина выиграет эту войну. О пользе поражения для России и важной детали в страхах Путина — интервью НВ с Тимоти Снайдером

«Я поддерживаю Украину, потому что она должна выиграть эту войну. Украинская победа откроет регион и мир для демократии и даст всем нам надежду. Но сейчас Украина под угрозой. Значительная часть Украины находится под оккупацией. Агрессор, нарушая все законы войны, стремится убить мирное население или лишить его основных средств к существованию — пищи, воды и электроэнергии. Чтобы защитить украинцев, защитить Украину и тем самым защитить ценности, мы должны остановить эти нападения», — подчеркнул Снайдер.

По словам историка, в перспективе он хотел бы собирать средства для восстановления библиотек, школ и университетов, но пока решил собрать 1 250 000 долларов на защиту от «дронов-убийц».

https://www.youtube.com/embed/KBAe-JhddZA
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военная помощь Тимоти Снайдер Владимир Зеленский Поддержка Украины Война России против Украины United24 дроны-камикадзе Иранские беспилотники Shahed-136

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