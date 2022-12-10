Дорога жизни. Между Николаевом и Херсоном начали восстановление трассы 10 декабря, 00:13 Работы на трассе, соединяющей Николаев и Херсон (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что специалисты начали восстановление трассы, соединяющей Николаев и Херсон.

Работы должны быть завершены через несколько месяцев.

"Сейчас здесь обустроены объезды, потому что это "дорога жизни" для Херсона - эвакуация, гуманитарная помощь, перевозка, логистика для бизнеса", - сообщил Тимошенко.

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