Дорога жизни. Между Николаевом и Херсоном начали восстановление трассы
Работы на трассе, соединяющей Николаев и Херсон (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что специалисты начали восстановление трассы, соединяющей Николаев и Херсон.
Работы должны быть завершены через несколько месяцев.
"Сейчас здесь обустроены объезды, потому что это "дорога жизни" для Херсона - эвакуация, гуманитарная помощь, перевозка, логистика для бизнеса", - сообщил Тимошенко.