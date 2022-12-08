Россияне обстреляли Печенеги Харьковской области, обошлось без жертв 8 декабря, 01:09 Обломки российской ракеты (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что вечером 7 декабря россияне обстреляли Печенеги Харьковской области.

«Оккупанты ударили по населенному пункту Печенеги. Последствия выясняем. Работают все службы», — сообщил Тимошенко.

Позже поселковый глава Печенег Александр Гусаров заявил, что российские оккупанты ударили из ЗРК С-300.

Видео дня

«Обломки ракет С-300! Пгт Печенги! Без жертв и пострадавших. Слава ВСУ и ПВО Украины», — заявил Гусаров.