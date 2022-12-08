Россияне обстреляли Печенеги Харьковской области, обошлось без жертв

8 декабря, 01:09
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Обломки российской ракеты (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Обломки российской ракеты (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что вечером 7 декабря россияне обстреляли Печенеги Харьковской области.

«Оккупанты ударили по населенному пункту Печенеги. Последствия выясняем. Работают все службы», — сообщил Тимошенко.

Позже поселковый глава Печенег Александр Гусаров заявил, что российские оккупанты ударили из ЗРК С-300.

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«Обломки ракет С-300! Пгт Печенги! Без жертв и пострадавших. Слава ВСУ и ПВО Украины», — заявил Гусаров.

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https://www.youtube.com/watch?v=cn9BNM509Zo
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Харьковская область Война в Украине Кирилл Тимошенко Война России против Украины

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