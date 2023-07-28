Экс-замглавы ОП Тимошенко использовал полномочия в личных интересах — НАПК 28 июля, 20:20 Экс-заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко проигнорировал заседание НАПК, где должен был получить протоколы о своих правонарушениях по использованию полномочий в личных интересах (Фото:Офис президента Украины)

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщает, что бывший заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко не явился в ведомство, чтобы получить протоколы за совершение им правонарушений.

Как говорится в сообщении ведомства в Facebook, экс-чиновник был официально приглашен в НАПК на 15:00 в пятницу, 28 июля 2023 года, но Тимошенко не появился, несмотря на обещание прибыть на встречу.

Видео дня

В НАПК провели проверку, согласно которой Тимошенко «использовал полномочия в личных интересах и дважды нарушил законные ограничения относительно получения подарков лицом, занимающим особо ответственное положение».

«Занимая должность заместителя руководителя ОПУ, он подписал письмо в адрес Государственной пограничной службы Украины с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки. Однако НАПК установило, что настоящей целью выезда за границу подчиненного был частный интерес — оформление виз Тимошенко и его сыну», — указано в сообщении ведомства.

НАПК также обращает внимание на то, что экс-чиновник в течение прошлого года трижды бесплатно проживал в гостиничном комплексе «Emili Resort», дважды из которых — вместе с женой и сыном. Также Тимошенко не смог подтвердить факт оплаты за проживание на сумму в более 45 тысяч гривен.

«Летом 2022 года Тимошенко получил бесплатные услуги по прокату авто Porsche Taycan на сумму 122 тысячи гривен. Еще одним эпизодом является совершение им действий в условиях реального конфликта интересов», — говорится в сообщении.

В НАПК резюмировали, что на основании указанных фактов НАПК составило и направило в суд протокол об административных правонарушениях в отношении Кирилла Тимошенко.

Увольнение Кирилла Тимошенко — что известно

2 декабря 2022 года Украинская правда опубликовала расследование, в котором говорится, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко летом был замечен за рулем Porsche Taycan последней модели, которая принадлежит непубличному бизнесмену Вемиру Давитяну и стоит около $100 тысяч.

В расследовании также рассказывалось, что Тимошенко арендует особняк на почти 1200 квадратных метров с собственным выходом к водоему. Дом принадлежит владельцу крупного строительного бизнеса Игорю Никонову. Заместитель председателя ОП объяснил, что арендует это жилье из соображений безопасности, поскольку его собственное расположено в опасном, учитывая регулярные ракетные обстрелы, месте.

Кирилл Тимошенко уже не впервые становится фигурантом скандального расследования. В конце октября 2022 года журналисты Bihus.info сообщили, что заместитель главы Офиса президента пользуется в служебных целях автомобилем Chevrolet Tahoe, который компания General Motors передала Украине для гуманитарных целей.

После огласки Тимошенко объяснил, что использовал машину как служебную, в частности для поездок на деоккупированные территории, а также заявил, что откажется от ее использования.

24 января Кирилл Тимошенко ушел с должности заместителя главы Офиса президента.