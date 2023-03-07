Из многодетной семьи. Стали известны подробности о жизни бойца Тимофея Шадуры, которого расстреляли оккупанты 7 марта, 15:05 Тимофей Шадура (Фото:Кадр видео видео WarLife/Telegram)

Украинский защитник Тимофей Шадура, которого расстреляли российские оккупанты, родом из села Малая Деревичка Любарской общины Житомирской области.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал староста Глезненского Старостинского округа Любарской территориальной громады Сергей Мельник.

«Он был мобилизован и в конце декабря прошлого года пошел защищать Украину. Он из многодетной семьи, где воспитывалось шестеро детей — пять сыновей и дочь. Тимофей был самым старшим», — сообщил Мельник.

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По его словам, мужчина работал в колхозе, а затем занимался домашним хозяйством.

Своей семьи у него не было, проживал с мамой.

Мельник добавил, что Тимофей Шадура считался без вести пропавшим, а о том, что на видео казни военного был именно он, родные узнали накануне.

«В громаде все шокированы, плачут. От себя скажу, что поступок Тимофея Шадуры — героический, ведь он, как герой, сказал «Слава Украине!», — подчеркнул он.

6 марта в Сети появилось видео расстрела безоружного украинского военнопленного после того, как он произносит Слава Украине. Где и когда было снято видео, неизвестно.

7 марта командование 30-й отдельной механизированной бригады сообщило, что, по предварительным данным, расстрелянным был их боец Тимофей Шадура. Он считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе Бахмута. Сейчас тело военного находится на временно оккупированной территории. Окончательное подтверждение личности установят после его возвращения и проведения экспертиз.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отправил видео расстрела украинского военнопленного международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал расстрел украинского военнопленного ужасным военным преступлением и еще одним доказательством того, что война РФ против Украины является геноцидом.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).