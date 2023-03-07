В поисках имени героя. Что известно о Тимофее Шадуре — бойце ВСУ, который, вероятно, был расстрелянным пленным на резонансном видео 7 марта, 15:42 Сюжет Кадр из резонансного видео расстрела украинского военнопленного и более старое фото Тимофея Шадуры, которое выложили в сеть его родственники в поисках пропавшего бойца (Фото:Коллаж NV)

Украинский военнослужащий Тимофей Шадура пропал без вести в 41 год, защищая Бахмут. Вероятно, последние 11 секунд именно его жизни увидел весь мир: россияне расстреляли в упор безоружного пленника после того, как он с чрезвычайной выдержкой и не опуская глаз произнес «Слава Украине».

NV рассказывает, что известно на данный момент об украинском защитнике, чья гибель уже вошла в историю как одно из самых жестоких военных преступлений России.

Тимофей Шадура был военнослужащим 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского (Оперативное командование Север ВСУ) — этот факт 7 марта подтвердило командование бригады.

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Там сообщили, что с 3 февраля 2023 года военнослужащий считался пропавшим без вести «после боевых действий в районе города Бахмут». Военная специальность бойца при этом не была озвучена.

Эти данные совпадают с недавними сообщениями в соцсетях о розыске Тимофея Шадуры, где указывалось, что примерно 3 февраля он пропал без вести в районе населенного пункта Зализнянское Донецкой области. Также в этом объявлении отмечалось, что военный родился 7 января 1982 года — следовательно, на момент поисков ему был 41 год.

Инфографика: Объявление о розыске Тимофея Шадуры в соцсетях

Зализнянское — это село, расположенное к северу от Бахмута в Соледарской общине Бахмутского района Донецкой области. С тех пор как 25 января 2023 года Генштаб ВСУ подтвердил уход украинских сил из Соледара, российские оккупанты усилили давление на украинских защитников Бахмута именно со стороны районов севернее города.



Точная локация, где предположительно был убита Тимофей Шадура — место зафиксированного на видео расстрела — пока неизвестно. Однако в командовании 30-й бригады уточнили, что в настоящее время тело военного находится на временно оккупированной территории. Поэтому данные о том, что именно он является расстрелянным военнослужащим, последними словами которого стал лозунг «Слава Украине», пока остаются лишь предварительными. «Окончательно личность может быть подтверждена после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз», — отметили в командовании бригады.

Родом Тимофей Шадура из Житомирской области (село Малая Деревичка Любарской общины), сообщил Укринформу староста Глезненского Старостинского округа Любарской территориальной общины Сергей Мельник. Согласно его информации, Шадура служил в ВСУ с конца 2022 года.

«Он был мобилизован и в конце декабря прошлого года пошел защищать Украину. Он родом из многодетной семьи, где воспитывалось шестеро детей — 5 сыновей и дочь. Тимофей был самым старшим», — рассказал Мельник.

По его словам, мужчина работал в колхозе, также занимался домашним хозяйством. Своей семьи у него не было, проживал с мамой.

Редакции ВВС News Украина удалось поговорить с родственниками Тимофея Шадуры еще до того, как его имя назвало командование бригады. Журналистка София Кочмар-Тимошенко еще в ночь на 7 марта сообщила, что ей удалось установить личность расстрелянного военного, но на тот момент не стала разглашать его имя. «Сестра [погибшего] говорит: «100 процентов это мой брат. Это его глаза, голос и то, как он курил сигарету, — рассказала журналистка. — Но просит молчания до утра, пока выйдут на связь побратимы с «нуля», и хочет быть возле его матери с самого утра».

Впоследствии Кочмар-Тимошенко уточнила, что в общей сложности шестеро членов семьи выразили убеждение, что на видео зафиксирована гибель их брата и сына. «Я уже была на пути к ним, но сестра говорит: „Маме очень плохо, просим тишины“. Я уважаю их право», — написала Кочмар-Тимошенко, объясняя нежелание раскрывать личность погибшего.

Прежде чем было названо имя военного, сестра Тимофея Шадуры сказала BBC [цитата по английской версии текста]: «Мой брат точно мог бы встать вот так перед россиянами. Он никогда в жизни не скрывал правды и точно не стал бы прятать ее перед врагом».

В свою очередь Сергей Мельник — староста общины, где жил военный, подтвердил, что до сих пор Тимофей Шадура считался без вести пропавшим. О том, что на видео казни военного может быть именно он, родные узнали накануне.

«В общине все шокированы, плачут. От себя скажу, что поступок Тимофея Шадуры — героический, ведь он как герой сказал «Слава Украине!» — добавил Мельник.

Альтернативная версия о личности расстрелянного героя от Юрия Бутусова

Еще одну версию о личности расстрелянного бойца ВСУ сегодня обнародовал журналист Юрий Бутусов: он утверждает, что это Александр Мациевский.

По данным журналиста, убитым пленным может быть Мациевский Александр Игоревич — солдат роты огневой поддержки 163-го батальона Территориальной обороны города Нежин 119-й бригады сил ТРО. Он пропал без вести после боя 30 декабря 2022 года в районе Бахмута, вероятно, был захвачен в плен. В феврале тело Александра Мациевского и двух его побратимов вернули домой, но на тот момент никакой информации об обстоятельствах его гибели не было.



Бутусов приводит следующие доказательства в подтверждение своей версии о личности погибшего:





побратимы Мациевского сегодня посетили маму погибшего воина в городе Нежин и получили подтверждение от его родственников;

на прижизненном фото Мациевского, которое обнародовал Бутусов, есть характерная примета — закрытый пластырем ушиб над правой бровью ( Александр получил ушиб примерно за две недели до гибели), тогда как на видео расстрела у военного тоже есть что-то похожее на пластырь над правой бровью;

Александр получил ушиб примерно за две недели до гибели), тогда как на видео расстрела у военного тоже есть что-то похожее на пластырь над правой бровью; приметой является и зеленый шеврон ВСУ, который подарил бойцу его командир взвода ( «он имеет особенности, поскольку делался по заказу», утверждает Бутусов, которому также было предоставлено фото шеврона);

«он имеет особенности, поскольку делался по заказу», утверждает Бутусов, которому также было предоставлено фото шеврона); еще одним фактом может быть посмертная судебно-медицинская экспертиза, которая была сделана перед похоронами Александра в феврале: как утверждает журналист, она показала пулевые отверстия в тех местах, где попадали и пули на видео.

«Тем не менее, будем ждать полного обнародования всей информации об обстоятельствах гибели из официальных источников, которым предоставляем все имеющиеся данные», — отметил Бутусов.

По информации журналиста, Александру Мациевскому на момент гибели было 42 года (родился 10 мая 1980 года), он проживал в Нежине и ранее не имел опыта военной службы, но пошел добровольцем в 119 бригаду, которая защищала Черниговскую область сразу после 24 февраля 2022 года.



В ноябре его подразделение было переброшено в район Бахмута. 30 декабря, вскоре после прорыва врага в районе Соледара, рота огневой поддержки, в которой Александр Мациевский занимал должность снайпера, приняла 12-часовой бой с врагом. «Нежинская терроборона удержала лесопосадку, удержала все позиции, кроме одной. Во время боя связь с группой бойцов и Александром Мациевским была утрачена, — рассказывает журналист. — Что случилось во время боя неизвестно. Александр выходил в бой в полном боевом снаряжении. […]. Очевидно, видео [расстрела] снято уже после того, как при неизвестных обстоятельствах Александр Мациевский был захвачен в плен, поскольку никакого снаряжения на нем на видео не было».

14 февраля Александр Мациевский был похоронен на кладбище в Нежине. Побратимам известно, что у героя есть сын 19 лет и мама — Параска Михайловна Демчук, проживающая в Нежине.