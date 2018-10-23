Тимофея Нагорного снова отправили в СИЗО. Для чего РФ использовала бизнесмена

Нагорный и его защита не комментируют видеодоказательство

Арест без права внесения залога: такую меру пресечения выбрал Апелляционный суд бизнесмену, бывшему мужу украинской гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофею Нагорному. Ему инкриминируют государственную измену и мошенничество. Об этом - в сюжете Радио НВ.

22 октября глава управления СБУ в Киевской области Олег Валендюк провел брифинг, на котором представил доказательства против Тимофея Нагорного.

Нагорный будет сидеть под стражей до 30 ноября.

Выяснилось, что бывший муж Лилии Подкопаевой по приказу ФСБ должен был создать в Украине партию и таким образом должен был продвигать политические интересы России, сообщил глава управления Службы безопасности Украины в Киеве и области Олег Валендюк.

Украинские правоохранители продемонстрировали видеозаписи, на которых бизнесмен якобы рассказывает, как его задержали и вербовали в Москве. С российскими спецслужбами подозреваемый общается с 2013 года.

"По заданию кураторов, общественный деятель должен был создать и развить политическую партию как инструмент продвижения внешнеполитических интересов РФ и элемент дестабилизации ситуации в Украине. Эта структура должна была принять участие в выборах и лоббировать, отстаивать интересы России, препятствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО, поднимать вопрос о предоставлении русскому языку статуса государственного языка", - сообщил Валендюк.

Посредник

В СБУ также сообщили, что к ним обратился российский бизнесмен, которому предложили за 1,5 млн евро закрыть уголовные дела против него и его родителей в России. Среди посредников якобы был Тимофей Нагорный.

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К закрытию дела против бизнесмена якобы должны были привлечь генерального прокурора России Юрия Чайку и сына экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки. Двух россиян с паспортами адвокатов РФ задержали во время передачи денег.

Тимофей Нагорный является украинским бизнесменом, возглавляет Фонд волонтеров Украины. Также известен как организатор выступлений украинских поп-звезд, в частности, Тины Кароль, Ани Лорак, Виталия Козловского. С 2002 по 2009 годы был женат на гимнастке Лилии Подкопаевой.

Что говорит Нагорный

Нагорный отвергает обвинения. Бизнесмен во время заседания Киевского апелляционного суда заявил, что его не вербовали российские спецслужбы. Нагорный признал, что россиянин действительно давал ему деньги. Однако не для освобождения от уголовного преследования в РФ, а для создания новой политической силы в Украине.

"Избирательно показывают, что я общался только с представителями российских политиков - это неправильно. Я писал письмо президенту США и президенту Украины, главе России. Вот что нужно показывать, а не мои взаимоотношения с российскими спортсменами, артистами", - сказал Нагорный.

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Подлинность видеозаписей, обнародованных СБУ, Нагорный и его адвокат комментировать отказались.

Агенты влияния

Украинские выборы, на которые Россия пытается повлиять, не является ее конечной целью. Кремль хочет постоянно влиять на политику Украины, высказал директор Института социально-политического проектирования Диалог Андрей Миселюк.

Кремль хочет постоянно влиять на политику Украины

Для этого Москва использует все возможные каналы: медийный, церковный, кибербезопасность, собственно политический метод, создавая здесь партии и объединения, и человеческий ресурс, организуя митинги и акции. А ситуация с Нагорным - это лишь один из примеров таких попыток.

"Агенты влияния не сводятся к одной персоне или одной организации. Москва использует различные инструменты для влияния на целевые группы населения. Есть проверенные партнеры, как Медведчук или лидер КПУ Симоненко. Выборы-2019 в Украине для Кремля являются возможностью взять реванш за выборы 2014 года", - отметил Миселюк.

Государственная измена и мошенничество

Россия будет сопротивляться различным инициативам и стремлением Украины, поскольку они расходятся с их интересами, говорит Андрей Миселюк. По его словам, сейчас это церковный вопрос, то есть предоставление томоса Украины. Россия будет действовать под предлогом защиты православного населения Украины, создавая представление, будто надвигается какая-то угроза.

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Такая ситуация может длиться десятилетиями, говорит специалист в сфере национальной безопасности и обороны, первый заместитель главы Союза офицеров Украины Георгий Манчуленко. По его словам, Украине стоит сконцентрироваться на эффективности работы СБУ.

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Против Тимофея Нагорного открыто производство по статьям государственная измена и мошенничество. Другим двум россиянам объявлено о подозрении в шпионаже в пользу службы внешней разведки Российской Федерации.

8 октября стало известно, что бывший муж украинской гимнастки Лилии Подкопаевой, бизнесмен и продюсер Тимофей Нагорный со 2 октября находится в СИЗО по подозрению в государственной измене. 11 октября он вышел под залог в 528 600 гривен. Однако уже через полторы недели Нагорного повторно арестовали без права внесения залога, а СБУ представила доказательства его возможного сотрудничества с ФСБ.