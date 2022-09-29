Три украинца вошли в список 100 влиятельных людей нового поколения по версии Time

29 сентября, 00:57
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Михаил Федоров вошел в список TIME 100 Next (Фото:Александр Медведев / НВ)

Михаил Федоров вошел в список TIME 100 Next (Фото:Александр Медведев / НВ)

Три украинца вошли в список 100 влиятельных людей нового поколения по версии журнала Time. В рейтинг TIME 100 Next вносят «восходящих звезд» из разных сфер, которые, по мнению издания, формируют будущее.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров вошел в категорию Новаторов. Вместе с ним в этой категории — украинская математик Марина Вязовская, британская певица FKA twigs, австралийская футболистка Сэм Керр, основатель компании BlocPower Доннел Бэрд и другие.

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В статье о Федорове, в частности, сказано, что он находится в центре усилий по борьбе с российской пропагандой: «Россия готова использовать все доступные технологии для дезинформации. И поэтому Украина — с помощью лидерства и наставлений Федорова — предприняла целенаправленные усилия по борьбе с этим с помощью социальных сетей и информирования своих сограждан».

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В статье о Вязовской отмечается, что она перенесла работу математика и астронома Иоганна Кеплера в 21-й век, а ее доказательства тесно связаны с «корректирующими кодами, которые используются в телефонах, космических кораблях и интернете, и однажды могут обеспечить более четкие связи во многих формах коммуникации».

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Министр инфраструктуры Александр Кубраков вошел в рейтинг в категории Лидеров. В этой же категории — премьер-министр Эстонии Кая Каллас, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, активистка Фарвиза Фархан и другие.

«[Кубраков] недавно возглавил усилия страны в рамках поддерживаемой ООН Черноморской зерновой инициативы, соглашения, призванного стабилизировать глобальные продовольственные рынки после перебоев, вызванных российской войной против Украины — ведущего экспортера ячменя, кукурузы и пшеницы», — сказано в материале о главе Мининфраструктуры.

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В категорию Деятелей культуры вошли в том числе звезда Очень странных дел Сэди Синк, исполнительница главной роли в сериале Эмили в Париже Лили Коллинз, рэпер Machine Gun Kelly, актер Шути Гатва, известный по сериалу Половое воспитание и получивший роль Доктора Кто, и другие.

https://www.youtube.com/embed/g8wLpfHkw5g
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Мининфраструктуры Украинцы Министр инфраструктуры Известные украинцы Михаил Федоров Александр Кубраков минцифры Министерство цифровой трансформации Украины Война России против Украины

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