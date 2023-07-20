Опровергаем мифы о TikTok, или Как цифровая дипломатия меняет мир 20 июля, 10:00 Новости компаний Yellow Clutch Advertising

2022 год TikTok завершил с рекордными результатами. Согласно исследованию US Brand Building Study 2022, TikTok насчитывает более 1 миллиарда активных пользователей и присутствует в более чем 150 странах. Эта социальная сеть является едва ли не самой влиятельной культурной платформой в мире. Ведь сейчас TikTok входит в тройку крупнейших сетей, исповедует демократические ценности и объединяет различные молодежные движения. Украина является одной из самых многочисленных аудиторий TikTok в Европе с более чем 15 миллионами активных пользователей.

В 2022 году TikTok достиг чрезвычайно высоких результатов. Согласно исследованию US Brand Building Study 2022, пользователи проявили существенный интерес к просмотру рекламы и на 10% чаще совершали покупку на TikTok по сравнению с другими платформами. Это подтверждает активное использование маркетологами TikTok как эффективного инструмента для достижения своих бизнес-целей. Люди доверяют больше людям, чем брендам. Влиятельность TikTok позволяет брендам получать уникальную связь с аудиторией — через АУТЕНТИЧНОСТЬ, чего нет у любой другой социальной сети.

Видео дня

Среди людей, которые совершили покупку вне платформы через TikTok, 72% утверждают, что на их выбор повлияли обзоры инфлюэнсеров, которым они доверяют в TikTok больше, чем на любой другой платформе.

Маркетологи со всего мира планируют увеличивать инвестиции именно для расширения возможностей интеграции в TikTok. Однако у нас до сих пор распространено стереотипное мышление относительно сети TikTok и ее аудитории.

МИФЫ

МИФ № 1: TikTok только для детей и подростков

Одним из широко распространенных мифов о TikTok является утверждение, что эта платформа ориентирована только на подростков. На самом деле TikTok имеет широкую аудиторию, охватывающую людей всех возрастов — от подростков до возрастной категории 50+. На платформе можно найти контент на любую тему: кулинария и фитнес, музыка и наука.

Действительно, TikTok получил особую популярность среди поколения Z, которое родилось в период с 1997 по 2012 год. Однако стоит отметить, что возрастные группы на платформе TikTok достаточно разнообразны. Согласно последним исследованиям:

25% пользователей относятся к возрастной группе 10−19 лет;

22,4% пользователей относятся к возрастной группе 20−29 лет;

21,7% пользователей относятся к возрастной группе 30−39 лет;

20,3% пользователей относятся к возрастной группе 40−49 лет;

11% пользователей относятся к возрастной группе 50+.

Эти данные убедительно свидетельствуют о том, что аудитория TikTok охватывает различные возрастные категории пользователей, а не ограничивается только подростками.

Итак, 64,4% пользователей социальной сети составляет взрослая аудитория ( 20−50 лет) и только 25% — аудитория в возрасте 10−19 лет.

Фото: Yellow Clutch Advertising

МИФ № 2: TikTok — для шалостей и проказников

Некоторые люди утверждают, что TikTok — это просто пустая трата времени. Однако на платформе есть очень много пользователей, которые делятся полезными советами или собственным опытом, обучают новым навыкам. Многие видео рассказывают о здоровом образе жизни, психологии, образовании и др. А уникальные алгоритмы TikTok предлагают контент, только тот который вас действительно заинтересовал. Сигналы ранжирования алгоритма TikTok построены на взаимодействии с пользователем, видеоинформация и настройки устройства и учетной записи являются основными факторами, влияющими на алгоритм TikTok.

Организация Объединенных Наций, ЮНИСЕФ, Красный Крест, Всемирный Экономический Форум — все эти организации имеют учетные записи в TikTok и успешно используют эту платформу.

Сообщения с социальными активностями в TikTok побудили 54% представителей поколения Z к их обсуждению с семьей и друзьями. 44% из них подписали петиции после просмотра видео в TikTok, 32% — учились тому, что увидели в приложении.

Почти большинство (94%) представителей поколения Z утверждает, что TikTok способствует изменениям в деятельности движения «Black Lives Matters», тогда как тот же процент (96%) использует TikTok для получения удовольствия от видео.

TikTok — это эффективный канал для продвижения и обсуждения важных социальных тем и диджитал-дипломатии. И это актуально не только для США или Европы, но и для Украины. В частности, кампания «Ментальное здоровье» и «Женщины в STEM», организованные для Europenian Neighbourhood East рекламным агентством Yellow Clutch Advertising, получили более 1,5 миллиона просмотров. С помощью TikTok агентство сделало мощное продвижение либеральных идей, а блогеры стали амбассадорами европейских ценностей.

О результатах кампаний лучше всего говорят цифры:

✔️Видео набрали более 1,5 миллиона просмотров.

✔️15 тысяч людей сохраняют их, чтобы просматривать снова и снова.

✔️Контент появляется на 92% страниц-рекомендаций TikTok в Украине. Это почти КАЖДЫЙ, кто хоть как-то причастен к приложению.

Фото: Yellow Clutch Advertising

Таким образом, Yellow Clutch Advertising доказала, что TikTok — это действенный инструмент для популяризации социально-политических тем, а не только как приложение для развлечений.

Вот что говорит Валерия Лошманова, CEO агентства: «В современном мире диджитал-дипломатия становится все более влиятельной. Эта новая форма публичной дипломатии позволяет почти любому с помощью диджитальных медиаплатформ выражать свои мысли и получать миллионные охваты. При правильном использовании социальных сетей диджитал-дипломатия служит катализатором для изменения общественных парадигм в таких сенситивных темах, как женщины в науке, ментальное здоровье, LGBTQ и многих других. В ответ на современные вызовы инфлюэнсеры становятся амбассадорами изменений, которые помогают продвигать либеральные ценности и заручаться поддержкой нового большого круга людей».

МИФ № 3: TikTok отнимает много времени и приводит к прокрастинации

Конечно, TikTok может отвлекать от повседневных дел, но если его ответственно использовать и установить временные рамки, то можно избежать чрезмерного пребывания в приложении. Сделать это, в частности, поможет функция «Digital Wellbeing».

Кампании на TikTok, которые проводит Yellow Clutch Advertising, демонстрируют успех коротких видео. Даже сложные темы, например «Женщины в STEM», могут привлекать внимание аудитории и попадать в рекомендации благодаря легкой подаче.

Итак, TikTok может быть привлекательным источником развлечений и способствовать быстрому потреблению интересного контента.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

TikTok — это новый Google для поколения Z

Результаты опроса показывают, что больше людей поколения Z чаще обращаются в TikTok для поиска культурно релевантного контента, чем к YouTube, Google или Instagram.

— 95% пользователей поколения Z выполняют определенные действия после просмотра контента.

— 47% пользователей TikTok поколения Z говорят, что платформа помогает им открывать что-то новое.



TikTok вдохновляет и поощряет молодое поколение к деятельности, которая положительно влияет на окружающую среду и людей вокруг.

Развитие технологий изменило взаимодействие, которое теперь больше не ограничивается двусторонними переговорами и дискуссиями в кулуарах «взрослых белых дядь в костюмах». Главным рупором демократических ценностей и даже дипломатии стали социальные медиаплатформы. Их использование может подтвердить полезность этого канала среди государственных лидеров и дипломатов, неправительственных организаций и влиятельных лиц, для которых социальные медиа являются инструментами для выражения мнений и привлечения внимания, а также площадками, на которых можно принимать различные решения по глобальным проблемам. Теперь каждая авторитетная организация должна обзавестись своей платформой, чтобы быть ближе к людям и говорить с ними на одном языке.

Пример кейса МЫ ВИДИМ АФРИКУ/ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Чтобы улучшить восприятие принципов Европейского Союза среди молодых африканцев, организация сотрудничала с 14 инфлюэнсерами, которые рассказывали о партнерстве Африка-ЕС, оказавшем положительное влияние на жизнь в регионе. Кампания через эмоциональную связь с аудиторией сделала фокус на человеке, рассказывая истории о местных героях. А благодаря привлечению к этим историям знаменитостей, предпринимателей, активистов удалось создать модные показы, художественные муралы, живые концерты и мастер-классы.

TikTok очень часто используют для получения новых навыков (63%), особенно это распространено среди поколения Z. Кроме таких сфер, как еда, мода и музыка, молодежь использует TikTok, чтобы узнать о планировании карьеры (37%), малом/местном бизнесе (36%), политике (28%), социальных структурах/DEI (27%) и STEM-категориях (20%).

Политические распри в TikTok

Правительства выразили обеспокоенность тем, что TikTok, который принадлежит китайской компании ByteDance, может поставить под угрозу конфиденциальные данные пользователей. В последние месяцы законодатели в Соединенных Штатах, Европе и Канаде активизировали усилия по ограничению доступа в TikTok.

Почему правительства запрещают TikTok?

Законодатели на Западе все чаще выражают обеспокоенность тем, что TikTok и его материнская компания ByteDance могут передавать конфиденциальные данные пользователей, например, информацию об их местонахождении, китайскому правительству, которое, вероятно, использует рекомендации по содержимому TikTok для дезинформации.

Запретили ли TikTok в каких-то странах?

В 2020 году использование платформы запретила Индия. парламент Великобритании, Австралия, Канада, исполнительный орган Европейского Союза, Франция и парламент Новой Зеландии запретили приложение на официальных устройствах. В сентябре 2022 года Армения и Азербайджан также ограничили доступ в TikTok.

Однако, несмотря на эти проблемы, TikTok продолжает оставаться одной из главных медиаплатформ, а количество ее пользователей — расти. В 2023 году социальную сеть посещают более 1 миллиарда пользователей в месяц. Очевидно, TikTok оказывает значительное влияние на то, как мы общаемся друг с другом в эпоху цифровых технологий.