"Тихая экономическая блокада": глава ГПСУ назвал количество судов в Керченском проливе, которые ожидают прохода Сегодня, 10:24 116 Цей матеріал також доступний українською В Керченском проливе находится около 170 судов, ожидающих прохода (иллюстративное фото)

Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал заявил, что в Керченском проливе находится около 170 судов, ожидающих прохода.

В эфире телеканала UATV Цигикал рассказал, что Россия в первую очередь пропускает собственные и иностранные суда, идущие в их порты, и только в последнюю очередь те, которые следуют в украинские порты, сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Идет тихая экономическая блокада. Практически режим они не изменили, только усложнили. Соответственно такое количество судов в маленьком проливе влияет на безопасность судоходства", - отметил он.

По данным Госпогранслужбы, еще несколько дней назад количество судов в Керченском проливе составляло более 400.

За минувшие сутки Россия пропустила лишь семь судов в обоих направлениях из и в порты Украины. В то же время приоритет прохода Керченским проливом предоставляется судам под флагом РФ и судам, направляющимся в и из российских портов. Таких судов проследовало более 20.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Россия частично разблокировала украинские порты.

"Да, частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Суда останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, однако частично движение восстановлено", - заявил Омелян.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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