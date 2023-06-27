Двух 16-летних подростков в оккупированном Бердянске застрелили снайперы — правозащитница 27 июня, 09:21 Убитый российскими оккупантами Тигран Оганнисян (Фото:Скриншот видео Бердянск Сегодня/Telegram)

16-летних подростков Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова в оккупированном Бердянске застрелили снайперы. Обстоятельства якобы боя, во время которого они погибли, еще непонятны.

Об этом сооснователь Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова заявила Радио Свобода в понедельник, 26 июня.

По ее словам, даже если предположить, что подростки начали стрелять первыми, их не пытались «обезвредить каким-то другим образом».

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«Никто не знает, как это происходило, и что происходило в этот момент. Сегодня нам стало известно, что парни были убиты выстрелами снайперов. Никита был убит выстрелом в голову, а Тигран — выстрелом в сердце. То есть оккупационная полиция даже не пыталась каким-то образом сохранить жизнь ребят», — рассказала Решетилова.

Она напомнила, что перед убийством подростков их полгода преследовали, в частности, Тиграна похитили, удерживали и пытали в местной полиции. В течение последних недель давление усилилось, говорит координатор МИПЧ. «Следователи» подготовили для парней обвинения в якобы «диверсии» и готовились передавать сфабрикованное дело в суд — скорее всего, потом их могли арестовать, говорит правозащитница.

По ее мнению, за полчаса до сообщений о стрельбе поведение Тиграна не указывало на то, что он планирует «какие-то рискованные для своей жизни действия», а оккупационные власти своими заявлениями пытаются «повесить» на убитых преступления, которых они не совершали.

«Хотя мы прекрасно понимаем, что даже если они и пошли на такой отчаянный шаг, то из них „террористов“ сделали, потому что их пытали, над ними издевались и им не оставили больше никакого выбора», — добавила Решетилова.

Вечером 24 июня гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов заявил об убийстве оккупантами двух украинцев-партизан, назвав их «террористами».

В соцсетях появилось видео Тиграна. На нем он с автоматом и в тактических перчатках говорит: «Двух точно, это смерть, пацаны. Прощайте! Слава Украине!» — вероятно, имея в виду ликвидацию российских оккупантов.

Ранее Решетилова говорила о несовпадении в фактах, времени и одежде. По ее словам, по мнению родителей, перестрелка могла быть постановкой, чтобы убить Тиграна и Никиту. Тела подростков родным еще не передали.