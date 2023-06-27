В Бердянске оккупанты разрешили родителям похоронить убитых подростков — городская администрация 27 июня, 18:24 Убитый российскими оккупантами Тигран Оганнисян (Фото:Скриншот видео Бердянск Сегодня/Telegram)

Российские оккупанты во временно захваченном Бердянске, которые убили двух 16-летних подростков, Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова, разрешили родителям похоронить детей.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на руководителя Бердянской городской военной администрации Викторию Галицину.

По словам Галициной, некоторые родители видели тела подростков, но не всем разрешили.

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Прощание с Никитой Хангановым и Тиграном Оганнисяном, по ее данным, состоится в Бердянске 29 июня в 11:00 и 12:00.

24 июня гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов заявил об убийстве оккупантами двух украинцев-партизан, назвав их «террористами». Погибшими оказались два 16-летних подростка из Бердянска, Тигран Оганнисян и Никита Ханганов.

По данным правозащитников, их застрелили снайперы. Обстоятельства якобы боя, во время которого они погибли, еще непонятны.

Также, правозащитники сообщали, что перед убийством подростков полгода преследовали, в частности, Тиграна похитили, удерживали и пытали в местной полиции.

Накануне сообщалось, что тела подростков родным еще не передали.