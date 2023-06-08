В России впервые заметили китайскую бронетехнику, ее получили «кадыровцы» — СМИ 8 июня, 09:38 Бронеавтомобили китайского производства Tiger (Фото:Скриншот видео Kadyrov95/Telegram)

В России впервые заметили бронированные автомобили China Tiger, изготовленные китайской компанией Shaanxi Baoji Special Vehicles. Их получили отряды ставленника Кремля в Чечне Рамзана Кадырова.

6 июня он опубликовал видео, заявив, что на вооружение чеченского подразделения Ахмат, которое входит в Росгвардию, поступила новая партия военной техники.

Издание Милитарный и Defense Express заметили на кадрах восемь китайских бронеавтомобилей с креплением. Это подтвердил и аналитический проект Oryx.

Видео дня

Фото: Скриншот видео Kadyrov_95/Telegram via Милитарный

Журналисты Defense Express пишут, что пока неизвестно, были ли это прямые поставки из Китая. Сейчас эти бронеавтомобили производят и передают зарубежным заказчикам — в ряд стран Африки и Центральной Азии, в том числе и в Таджикистан.

«Поэтому у „кадыровцев“ могли быть и другие варианты, как получить эти машины, и может оказаться, что Пекин мог и вообще не знать о такой „сделке“. Или же закрыть на нее глаза», — отмечает издание.

Tiger был создан на базе грузового автомобиля повышенной проходимости, благодаря чему обладает высокой мобильностью в условиях бездорожья. Экипаж машины состоит из двух человек, может перевозить до девяти экипированных десантников.



Китайский бронеавтомобиль может развивать скорость до 115 км/ч, имеет запас хода от 500 до 600 км и защиту от 7,62-мм пуль, а также от обломков. Tiger можно адаптировать для выполнения ряда различных задач — от бронетранспортера или патрульной машины до варианта медицинской машины или командного пункта.

США и их союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах, боеприпасах и артиллерии. Пекин это отрицает, Киев не видел таких признаков.

В апреле WP, ссылаясь на слитые документы Пентагона, сообщала, что Китай согласился предоставить России летальное оружие. До этого Politico писало, что китайские компании в 2022 году отправили в Россию 1000 штурмовых винтовок, бронежилеты и запчасти для дронов.

