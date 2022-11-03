Пан'європейська програма двох дипломів Executive МВА від університетів Йорка та Страсбурга — спеціальні стипендії для українців 3 ноября, 15:53 Новости компаний СІТІ Коледж

СІТІ Коледж, Європейський кампус Університету Йорка, в партнерстві з Факультетом економіки та менеджменту Університету Страсбурга (Франція) проводять набір на програму The Pan-European Executive MBA, яка проходитиме в онлайні для студентів та студенток з України. Учасники, які успішно закінчать програму, отримають два дипломи: від топового британського Університету Йорка та від престижного французького Університету Страсбурга.



Європейський кампус Університету Йорка прийняв рішення про надання спеціальних стипендій воєнного часу в розмірі 50% від вартості навчання для всіх кандидатів на програму з України. Цей крок підтримки та солідарності зробить міжнародну бізнес-освіту доступнішою для професіоналів та управлінців з України під час війни.

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Директор програми та один з її викладачів, професор Леслі Самозі, відповідає на головні питання щодо начання та програми.

В Україні зараз існує багато програм МВА різних форматів. Чому кандидат має обрати програму Pan-European Executive MBA від Університету Йорка?

Перше і найголовніше те, що студенти отримають два дипломи: від провідного британського університету (Університету Йорка) та одного з найпрестижніших європейських університетів (Університету Страсбурга). По-друге, наша міжнародна команда закордонних викладачів має значний академічний та практичний досвід, з яким вона ділиться під час навчання. Вже понад 30 років ми практикуємо комплексний (холістичний) підхід у бізнес-навчанні. Ми розробили унікальну компоненту з розвитку «м’яких навичок» (soft skills), що успішно реалізується в програмі та включає персональне лідерство та кар'єрного коуча, який працює з нашими студентами. Ми проводимо спеціальні семінари з управління ризиками проєкту та з розвитку навичок ведення переговорів, а також відкриті семінари щодо сучасних та поточних менеджерських проблем учасників програми. Наші студенти мають потужні можливості нетворкінгу, включаючи можливості навчальних поїздок до Йорка, Страсбурга та Салоніків з колегами з восьми різних країн регіону, де проходить програма.

Загалом, ми даємо по-справжньому міжнародну бізнес-освіту, яка акредитована Асоціацією МВА (АМВА) та визнана Чартерним інститутом менеджменту (СМІ). Власне, це єдина програма в Україні від світових високорейтингових університетів (ТОП 150) з Великобританії та Франції, що повністю викладається англійською мовою та тільки закордонними лекторами.

Наскільки важливою є акредитація від АМВА та яку додану вартість вона надає програмі?

У будь-якому бізнесі сьогодні міжнародна акредитація чи сертифікація необхідна для забезпечення та перевірки якості. АМВА — це єдина світова організація, що фокусується виключно на програмах МВА. Вона підтверджує, що ми дотримуємося найвищих міжнародних стандартів та вимог, які реалізуємо як в авдиторіях під час викладання, так і поза ними під час інших активностей. Менш, ніж 300 програм в світі отримали цю престижну акредитацію. Це означає, що наші студенти можуть бути впевненими в постійному дотриманні високих стандартів навчання та викладання на програмі.

Ви пропонуєте також опцію отримання додаткового диплому від СМІ. Що це означає?

Наша програма була сертифікована британським Чартерним інститутом менеджменту (Chartered Management Institute), єдиним професійним органом, що спеціалізується в менеджменті та лідерстві. Тому окрім двох дипломів МВА від Університету Йорка та Страсбурга, випускники можуть додатково отримати диплом магістра у стратегічному менеджменті та лідерстві від CMI. Це дає додаткову гарантію якості та цінність для нашої програми, оскільки CMI є професійною навчальною організацією.

Наскільки важливою для студента є можливість бути частиною міжнародної спільноти випускників, і які це надає переваги?

Загалом, для студентів МВА і, зокрема, для студентів програм Executive МВА, надзвичайно важливо інтегруватися у потужну та широку спільноту однодумців. Наші студенти матимуть можливість спілкуватися з колегами-студентами у їхньому поточному навчальному місті, зі студентами з інших навчальних локацій, а також з нашими понад 4 000 випускниками з усього регіону та близько 50 000 випускників за програмами, акредитованими AMBA у всьому світі. Додайте також міжнародну викладацьку команду, представлену більш ніж 30 викладачами різних національностей та з різними сферами професійних інтересів. Ми забезпечуємо дійсно міжнародне мультикультурне середовище. Це дає дивовижну можливість для ведення та розвитку бізнесу, обміну знаннями, кар'єрного розвитку та можливість бути частиною великої навчальної та професійної спільноти.

Пан'європейська програма двох дипломів Executive MBA від університетівЙорка та Страсбурга в Україні

Пан'європейська програма Executive MBA стартує 17 листопада. Аплікаційний процес триває. Для більш детальної інформації завітайте на сайт, зателефонуйте +38 063 184 46 92 або напишіть на buzhak@york.citycollege.eu.