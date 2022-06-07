Военные используют переводчик. Западное вооружение прибывает в Украину быстрее, чем им успевают овладевать — The New York Times

7 июня, 13:18
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Украинские военные (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Западные страны передают в Украину современное вооружение, но украинские военные не всегда успевают быстро научиться им пользоваться, пишет The New York Times.

Издание рассказывает историю сержанта Дмитрия Писанки и его бригады.

Более месяца назад командиры его артиллерийской части приобрели новый инструмент: высокотехнологичный лазерный дальномер западного производства для помощи в наведении на цель, но никто не знает, как им пользоваться.

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«Это все равно, что получить iPhone 13 и иметь возможность только звонить по телефону», — сказал Писанка.

https://www.youtube.com/watch?v=iL7j-NOpTcs

По его словам, он пытался научиться пользоваться дальномером JIM LR, читая инструкцию на английском языке и используя Google Translate.

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Издание пишет, что пограничник Андрей Микита перед войной прошел небольшой курс по использованию NLAW. Теперь он регулярно ездит по передовой, и обучает других военных пользоваться этим оружием.

По его словам, во многих случаях украинские солдаты учились пользоваться некоторыми видами вооружения, в том числе NLAW, самостоятельно, используя онлайн-видео и практикуясь.

«Но есть виды оружия, которые нельзя освоить на интуитивном уровне: зенитные ракеты, артиллерия и некоторое снаряжение. Поэтому нам нужны формальные курсы», — сказал сержант.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Вооружение Запад Война России против Украины

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