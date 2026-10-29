С YouTube-канала ирландского журналиста Робертсона удалили видео об Украине из-за жалобы Kyiv Independent: что произошло

Главный редактор The Kyiv Independent Ольга Руденко заявила, что ирландский журналист Кейлан Робертсон использовал в своем видео о войне РФ против Украины анимированную карту издания, из-за чего ролик был удален с YouTube. Журналист признал свою ошибку, но назвал удаление «непропорциональным».

Руденко сообщила, что на YouTube-канале Робертсона был размещен фрагмент предыдущего видео The Kyiv Independent, который тот использовал без разрешения, обрезав логотип.

Она отметила, что речь идет об анимированной карте. На ее создание, по словам Руденко, издание тратит много времени и усилий.

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«Это не цитирование и не добросовестное использование. Член нашей команды поступил так, как обычно делают в подобных ситуациях: он подал жалобу на нарушение авторских прав. YouTube рассмотрел дело и удалил видео», — сказала она.

По словам Руденко, это не означает, что данное видео больше нельзя будет опубликовать, ведь его можно загрузить повторно, удалив материал, защищенный авторским правом.

Она говорит, что была удивлена, когда «Кейлан вместо этого решил публично нападать на журналистов, чьи материалы он использовал, и апеллировать к журналистской солидарности в ситуации, где сам ее не проявил».

Журналистка пожелала ирландскому коллеге «всего наилучшего в его стремлении рассказывать своей аудитории об Украине» и заверила, что «в этом мы все на одной стороне».

Впрочем, Руденко подчеркнула, что если Робертсон захочет использовать материалы The Kyiv Independent, то может обратиться в издание с соответствующим запросом.

Ирландский журналист, в свою очередь, заявил, что не знал, что карта принадлежит The Kyiv Independent, и полагал, будто ее с нуля создала его команда монтажеров. По словам Робертсона, он осознал это лишь тогда, когда начал разбираться с жалобой о нарушении авторских прав.

Журналист признал, что должен был проверить происхождение материала.

«Работа в одиночку, без ресурсов и контроля, которыми располагает крупная редакция, сопряжена с определенными трудностями, но это не оправдание. В конечном счете, за всё, что публикуется на моем канале, отвечаю я, и я должен следить за тем, чтобы в моей работе соблюдались те же стандарты, которых я ожидаю от других», — отметил он.

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В то же время Робертсон считает, что удаление видео, набравшего 1,3 млн просмотров, «было непропорциональным». Он заявил, что обращался к изданию в частном порядке, «чтобы попытаться урегулировать ситуацию». Однако, по словам журналиста, сделать это не удалось.

Робертсон пообещал пересмотреть подходы своей команды монтажеров к поиску материалов и указанию источников. Кроме того, он заявил, что введет более тщательные проверки перед публикацией, чтобы «мы относились к другим журналистам с тем же уважением, которого ожидаем по отношению к собственным материалам».

После этого Ольга Руденко написала в соцсети X, что ценит признание ошибки Кейланом Робертсоном, и приняла его извинения. Журналистка пояснила, что пятисекундный фрагмент с картой, из-за которого возник конфликт, «требует часов работы», тогда как видеокоманда издания невелика.

Она также заявила, что нашла электронное письмо, которое Робертсон должен был отправить изданию для урегулирования ситуации. Кроме того, по словам Руденко, ирландский журналист подал в YouTube апелляцию в связи с нарушением авторских прав, из-за чего они не смогут отозвать свою жалобу.

Однако она сообщила, что издание не будет предпринимать юридических мер и, если оно не станет участвовать в разбирательстве, YouTube, вероятнее всего, снимет санкции с канала Робертсона.

После этого ирландский журналист ответил, что отправил письмо на Gmail-адрес, связанный с претензиями по поводу авторских прав на YouTube, поэтому, возможно, оно попало именно туда.

Также он извинился за свой предыдущий пост.

«Жаль, что я не поступил иначе, и я понимаю, почему это вызвало разочарование у вас и вашей команды. Вы также правы насчет того, что к авторским правам нужно относиться серьезно. Уже сегодня я внедрил новые процедуры на этапе постпродакшна, чтобы впредь не упускать указание авторства», — сказал Робертсон.