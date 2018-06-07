Тестирование по английскому языку. Почему апелляцию подали более полусотни учеников

Участники внешнего независимого оценивания массово жалуются на тестирование по английскому языку. Всего было подано 65 апелляций. Все претензии касались аудирования, сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич. В этом году аудирование в несколько этапов проводилось впервые. Об этом - в сюжете Радио НВ.

"Ситуация с аудированием показала нам проблемы с изучением английского языка. Конечно, если ребенок в школе не был подготовлен, учитель не давал ему слушать соответствующие записи на английском языке, то ему сложно потом воспринять такую аутентичную запись. На сайте УЦОКО есть эта запись аудирования, ее можно просмотреть. Вы можете сами убедиться в качестве и сложности этих задач", - отметила министр.

Будущие студенты в основном жаловались на плохой звук, который воспроизводило оборудование и непонятное произношение диктора.

Для улучшения знаний английского языка стартовала работа бесплатных нескольконедельных языковых лагерей GoCamp

1 июня тестирование по английскому языку здавали 84 тыс. абитуриентов. Министр подчеркнула, что все жалобы рассмотрят. Лицо, апелляцию которого признают обоснованной, сможет пересдать тест 4 июля.

Звук во время тестирования действительно был некачественным, поэтому абитуриенты писали аудирование наугад, считает сертифицированный репетитор по английскому языку Ирина Гариевна, которая готовила нескольких выпускников к ВНО. Однако она подтверждает пробелы в преподавании предмета - в школах при изучении английского языка дети очень мало говорят на иностранном. Кроме того, в школе практически не слушают аудио и не смотрят видео на английском.

Для улучшения знаний английского языка стартовала работа бесплатных нескольконедельных языковых лагерей GoCamp для украинских учеников. В этом году будет несколько смен в июне, августе и сентябре, рассказала координатор языкового проекта Любовь Залюбовская.

К проекту привлечены 600 школ, а преподавать английский в лагере будут волонтеры из 70 стран.

Украина заняла 34 место среди 70 по знанию английского в мире

По словам Залюбовской, организаторы специально приглашают не только native speakers (носителей английского языка как родного). Школьники видят, что речь помогает общаться людям из разных уголков мира.

"Есть план делать GoCamp для изучения иностранного языка не только в летний период, но и в течение академического года. Школы должны быть заинтересованы в приглашении волонтеров на свои занятия", - отметила Залюбовская.

В начале 2016 года эксперты международного образовательного центра Education First провели исследования среди семидесяти стран мира по знанию английского языка как иностранного. Рейтинг возглавила Швеция. Второе место по уровню владения языком заняли голландцы. Украина заняла 34 место и относится к странам со средним уровнем знания английского языка.