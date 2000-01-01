<section data-block="SingleChoice"> <h3>Вас не випускають з дому або не пускають до нього.Чи є це проявом фізичного насильства?</h3> <ul> <li>Так, це фізичне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Вас погрожують позбавити життя чи створюють ситуації, які становлять загрозу здоров'ю та безпеці.&nbsp;Чи є це проявом фізичного насильства?</h3> <ul> <li>Так, це фізичне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Вам не допомагають переміщувати важкі вантажі (нести великі покупки змагазину, рухати меблі тощо).&nbsp;Чи є це проявом фізичного насильства?</h3> <ul> <li>Так, це фізичне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Вас змушують до вживання алкоголю чи наркотиків.&nbsp;Чи є це проявом фізичного насильства?</h3> <ul> <li>Так, це фізичне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Змушують самостійно добиратися в інший кінець міста на публічномутранспорті, хоч у партнера/-рки є машина.&nbsp;Чи є це проявом фізичного насильства?</h3> <ul> <li>Так, це фізичне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Вас б’ють чи штовхають.&nbsp;Чи є це проявом фізичного насильства?</h3> <ul> <li>Так, це фізичне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Вас позбавляють їжі, перешкоджають відпочинку чи сну.&nbsp;Чи є це проявом фізичного насильства?</h3> <ul> <li>Так, це фізичне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Проти волі вас переміщують в межах однієї держави або за кордон іззастосуванням сили, погроз чи обману..&nbsp;Чи є це проявом фізичного насильства?</h3> <ul> <li>Так, це фізичне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Систематично принижують і вами маніпулюють.&nbsp;Чи є це проявом психологічного насильства?</h3> <ul> <li>Так, це психологічне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Ображають словесно або негативним жестами, мімікою.&nbsp;Чи є це проявом психологічного насильства?</h3> <ul> <li>Так, це психологічне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>З вашою думкою не погоджуються, хоч ви надаєте чіткі аргументи та докази.&nbsp;Чи є це проявом психологічного насильства?</h3> <ul> <li>Так, це психологічне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Переслідують, постійно контролюють, погрожують.&nbsp;Чи є це проявом психологічного насильства?</h3> <ul> <li>Так, це психологічне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Зневажають та ігнорують бажання, думки, почуття, безпідставно критикують.&nbsp;Чи є це проявом психологічного насильства?</h3> <ul> <li>Так, це психологічне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Позбавляють права на захист честі та гідності.&nbsp;Чи є це проявом психологічного насильства?</h3> <ul> <li>Так, це психологічне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Вас шантажують.&nbsp;Чи є це проявом психологічного насильства?</h3> <ul> <li>Так, це психологічне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Вам щось недоговорюють, приховують правду.&nbsp;Чи є це проявом психологічного насильства?</h3> <ul> <li>Так, це психологічне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Ігнорують чи дискримінують через ваші переконання, віросповідання,національну, расову приналежність чи походження.&nbsp;Чи є це проявом психологічного насильства?</h3> <ul> <li>Так, це психологічне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Обмежують у доступі до власних коштів чи забороняють використовувати власні кошти так, як ви вважаєте за потрібне.&nbsp;Чи є це проявом економічного насильства?</h3> <ul> <li>Так, це економічне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Ви попросили позичити невелику суму до зарплати, але вам несправедливовідмовили.&nbsp;Чи є це проявом економічного насильства?</h3> <ul> <li>Так, це економічне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Пошкоджують ваше майно.&nbsp;Чи є це проявом економічного насильства?</h3> <ul> <li>Так, це економічне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Позбавляють або перешкоджають у доступі до твоєї їжі, житла, майна.&nbsp;Чи є це проявом економічного насильства?</h3> <ul> <li>Так, це економічне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Партнер/-ка обмежує у можливості працевлаштування, забороняє навчатися чи працювати.&nbsp;Чи є це проявом економічного насильства?</h3> <ul> <li>Так, це економічне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Вам дають непрошені фінансові поради, відмовляють від бажаних покупок.&nbsp;Чи є це проявом економічного насильства?</h3> <ul> <li>Так, це економічне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Примушують до жебрацтва.&nbsp;Чи є це проявом економічного насильства?</h3> <ul> <li>Так, це економічне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Змушують до небажаних сексуальних контактів.&nbsp;Чи є це проявом сексуального насильства?</h3> <ul> <li>Так, це сексуальне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Торкаються інтимних частин вашого тіла проти вашої волі.&nbsp;Чи є це проявом сексуального насильства?</h3> <ul> <li>Так, це сексуальне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Змушують до неприйнятних для вас форм сексуальних відносин.&nbsp;Чи є це проявом сексуального насильства?</h3> <ul> <li>Так, це сексуальне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Змушують займатися порно-індустрією чи секс-бізнесом.&nbsp;Чи є це проявом сексуального насильства?</h3> <ul> <li>Так, це сексуальне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Зґвалтування.&nbsp;Чи є це проявом сексуального насильства?</h3> <ul> <li>Так, це сексуальне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Пропонують зайнятися сексом на першому побаченні.&nbsp;Чи є це проявом сексуального насильства?</h3> <ul> <li>Так, це сексуальне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Примус до вагітності або аборту.&nbsp;Чи є це проявом сексуального насильства?</h3> <ul> <li>Так, це сексуальне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section> <section data-block="SingleChoice"> <h3>Примус до спостереження за статевим контактом кривдника.&nbsp;Чи є це проявом сексуального насильства?</h3> <ul> <li>Так, це сексуальне насильство</li> <li>Ні, це не вважається проявом насильства</li> </ul> </section>