Сексуальне, фізичне, психологічне, економічне. Види насильства та як їх розпізнати.
В Україні досі толерують домашнє та гендерно зумовлене насильство. І одна з причин полягає у тому, що не всі до кінця розуміють — а що конкретно вважати насильством?
Цей онлайн-тест допоможе перевірити, наскільки ви добре розпізнаєте ознаки фізичного, сексуального, психологічного та економічного насильства. Адже щоб вирішити проблему, її спочатку треба побачити та усвідомити, на неї потрібно вказати. А щоб протидіяти насильству, його потрібно, як мінімум, розпізнати.
Тест підготовлено в межах інформаційної кампанії «Розірви коло», яку реалізує UNFPA, Фонд ООН в галузі народонаселення в Україні. Мета кампанії — нульове толерування домашнього та гендерно зумовленого насильства в Україні. Дізнатися більше можна на сайті rozirvykolo.org.
Фізичне насильство
Умисне нанесення побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до травмування, порушення фізичного чи психічного здоров’я, нанесення шкоди честі тагідності, в окремих випадках, до смерті постраждалої.
Психологічне насильство
Пов'язане з дією однієї особи або групи осіб на психіку іншої особи шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров'ю.
Економічне насильство
Умисне позбавлення однією особою або групою осіб іншої людини або групи людей житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалі мають передбачене законом право.
Сексуальне насильство
Протиправне посягання однієї особи або групи осіб на статеву недоторканість іншої людини, а також дії сексуального характеру щодо неповнолітнього/-ої.