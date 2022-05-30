Террористы «ДНР» угрожают казнить украинских военнослужащих с Азовстали 30 мая, 19:30 Цей матеріал також доступний українською Террористы «ДНР» планируют судить пленных украинских военнослужащих (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Боевики террористической организации «ДНР» угрожают казнить пленных защитников Мариуполя. Об этом сообщает прокремлевский ресурс Интерфакс со ссылкой на одного из главарей боевиков, так называемого «министра юстиции» ОРДО Юрия Сироватко.

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Сироватко заявил, что террористы «ДНР» планируют судить пленных украинских военнослужащих, среди которых — защитники Азовстали.

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«Предварительно могу сказать, что среди тех, кто находится под стражей, есть такие лица, которым будет присуждена высшая мера наказания. Согласно Уголовному кодексу ДНР — это смертная казнь», — заявил боевик.

Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держали оборону в полном окружении, там шли тяжелейшие бои. С начала полномасштабного вторжения России они уничтожили 6 тысяч оккупантов. Войска РФ наносили по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используя авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

Украинские власти сообщали, что эвакуация всех гражданских с Азовстали закончилась 7 мая. По данным Министерства обороны Великобритании, с завода Азовсталь в Мариуполе эвакуировали до 1700 защитников города. Украинские власти не комментируют эту информацию.

Заместительница министра обороны Анна Маляр 18 мая заявила, что операция по спасению защитников Мариуполя продолжается, но процесс очень чувствительный и любые публичные комментарии могут навредить.

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