Террористы 18 раз обстреляли украинских военных на Донбассе: четверо пострадавших Сегодня, 07:16 Цей матеріал також доступний українською Министерство обороны Украины Иллюстративное фото Министерство обороны Украины

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 18 раз нарушили режим прекращения огня, пять раз применив запрещенное оружие.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Павлополя боевики дважды вели огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из станкового противотанкового гранатомета были обстреляны украинские позиции неподалеку Марьинки. В районе Водяного террористы трижды обстреляли украинских военных из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Окрестности Новоселовки Второй попали под огонь из станкового противотанкового гранатомета. Населенный пункт Березово боевики обстреляли из стрелкового оружия. Вблизи Чермалыка террористы дважды вели огонь из станкового противотанкового гранатомета, зенитной установки и стрелкового оружия. В районе Пищевика боевики стреляли из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, а вблизи Гнутово — из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север возле Крымского боевики вели огонь из стрелкового оружия. Неподалеку Луганского украинские позиции попали под обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В районе Майского террористы ударили из миномета калибра 120 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Окрестности Майорска попали под обстрел из 82 мм миномета. Вблизи Новолуганского террористы нанесли удар из миномета калибра 120 мм, а населенный пункт Новозвановки обстреляли из 120 мм миномета и автоматического гранатомета.

В штабе добавили, что за прошедшие сутки трое украинских военных были ранены, еще один получил боевое травмирование.

По данным разведки, за минувшие сутки украинские военные уничтожили двух оккупантов, еще трое были ранены.

С начала текущих суток обстрелов со стороны террористов не зафиксировано.