Карма догнала. Наемнику РФ, размахивающему на сцене «черепом защитника Азовстали», в тылу прострелили голову

4 февраля, 19:55
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Пропагандист Игорь Мангушев (Фото:Zаписки авантюриста/Telegram-канал наемника)

Пропагандист Игорь Мангушев (Фото:Zаписки авантюриста/Telegram-канал наемника)

Наемник РФ и пропагандист Игорь Мангушев, устроивший циничный стендап, на котором размахивал якобы черепом одного из защитников Азовстали, получил ранение. Ему прострелили голову в тылу российских захватчиков в Луганской области.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский в Telegram.

Как отмечается, Игорь Мангушев с позывным Берег доставлен в нейрохирургическое отделение одной из больниц в Кадиевке (которую русские называют старым названием Стаханов).

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«Так вот, выступление с чужим черепом принесло несчастье. Мангушева прострелили его собственный череп. Пока жив, но с таким ранением перспективы не очень, — написал Казанский.

По словам журналиста, карма догнала оккупанта не на фронте, а в российском тылу — во временно захваченном городе Стаханов Луганской области. Вероятно, продырявили череп Мангушеву кадыровцы.

«Подробности пока противоречивы, но говорят есть повод разок крикнуть «Ахмат-сила!» – уточнил Казанский.

ПриZрак Новороссии/Telegram
Фото: ПриZрак Новороссии/Telegram

Подтверждают то, что произошло с оккупантом, «несчастья» и российские захватчики. В частности, в российском военном Telegram-канале ПриZрак Новороссии уточнили, что в стахановскую больницу Мангушева доставили в ночь на 4 февраля.

"4 февраля 2023 года в 00:30 капитан 4 бригады 2 Армейского корпуса 8 армии ВС РФ, командир взвода антиБПЛА и член ОПСБ Игорь Берег“ Мангушев был доставлен в нейрохирургию г. Стаханов, ЛНР со слепым огнестрельным шаровым. Информация от врачей: сделано оно из короткоствольного оружия, пуля примерно 9 мм, вблизи затылочно-теменная область, раневой канал сзади вниз под 45 градусами", — цитируют оккупанты одного из захватчиков, который воевал в одном подразделении с Берегом.

Ранее Мангушев, во время своего позорного выступления, повторил штампы российской пропаганды и призвал к геноциду украинцев. Пропагандист заявил, что РФ "воюет не с людьми, а идеей" существования Украины, и "все носители этой идеи должны быть уничтожены".

https://www.youtube.com/embed/ft6vEqoj_7M
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Луганская область Ранения Российская пропаганда Пропагандист Война России против Украины

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