Террористка "ДНР", о которой оккупанты сняли пропагандистский фильм, сдалась контрразведке СБУ
Участница
пророссийской террористической организации "ДНР" Светлана Дрюк,
ставшая прототипом одного из персонажей кремлевского пропагандистского фильма,
сбежала с оккупированной территории.
Теперь она готова
давать показания на своих бывших подельников и свидетельствовать о военных
преступлениях РФ в Украине, передает ТСН.
Как сообщается, лента, которую кремлевские пропагандисты создали на основе "подвигов" сепаратистки, повествует о женском танковом экипаже пророссийских террористов.
Саму же Дрюк можно увидеть в рекламных роликах фильма, премьера которого назначена на
9 мая.
Однако, пока оккупанты
создавали из нее некий "символ Новороссии", сама сепаратистка
обратилась к контрразведке СБУ с просьбой эвакуировать ее и детей с
оккупированной РФ территории.
"Мне
говорят, ты воевала, ты убивала людей. Да, я в четырнадцатом году стала
начальником штаба дивизиона. Я себя не оправдываю, просто тогда было такое
время, и я выполняла то, что мне говорили", - оправдывается она.