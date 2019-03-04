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Террористка "ДНР", о которой оккупанты сняли пропагандистский фильм, сдалась контрразведке СБУ

Сегодня, 10:21
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Скриншот с видео ТСН

Оккупанты создали из Дрюк "символ Новороссии"

Участница пророссийской террористической организации "ДНР" Светлана Дрюк, ставшая прототипом одного из персонажей кремлевского пропагандистского фильма, сбежала с оккупированной территории.

Теперь она готова давать показания на своих бывших подельников и свидетельствовать о военных преступлениях РФ в Украине, передает ТСН.

Как сообщается, лента, которую кремлевские пропагандисты создали на основе "подвигов" сепаратистки, повествует о женском танковом экипаже пророссийских террористов.

Саму же Дрюк можно увидеть в рекламных роликах фильма, премьера которого назначена на 9 мая.

Однако, пока оккупанты создавали из нее некий "символ Новороссии", сама сепаратистка обратилась к контрразведке СБУ с просьбой эвакуировать ее и детей с оккупированной РФ территории.

"Мне говорят, ты воевала, ты убивала людей. Да, я в четырнадцатом году стала начальником штаба дивизиона. Я себя не оправдываю, просто тогда было такое время, и я выполняла то, что мне говорили", - оправдывается она.

Теги:   Российская пропаганда ДНР

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