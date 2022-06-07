Военные РФ устроили террор на оккупированных территориях Луганской области — Гайдай
Оккупанты устраивают масштабные проверки в поисках упоминаний об Украине (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)
На оккупированных территориях Луганской области российские захватчики устроили настоящий террор. Они устраивают проверки по ночам, переворачивают квартиры мирных жителей, пытаясь найти упоминания об Украине.
Как написал в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, оккупанты заглядывают даже в морозилки.
«Если находят наши символы — наказывают. Люди исчезают. За сорванную рашистскую тряпку — арестуют подростков. Коллаборанты сдают активистов. „Русские порядки“ стали адом для наших жителей. Рашисты пытаются убрать все украинское — и снаружи, и в головах. Пропаганда возвращает советское прошлое, ленины возвращаются в свои тумбочки. Предпринимателей „освобождают“ от бизнеса, детей — от украинского образования», — отметил он.
При этом Гайдай добавил, что движение сопротивления в Луганской области набирает оборотов и партизаны работают.
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