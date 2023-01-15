У ВСУ нет средств для сбивания ракеты Х-22, попавшей в дом в Днепре — Воздушные силы 15 января, 02:11 Разрушенный дом в Днепре в результате российской атаки (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

14 января из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС РФ по территории Украины было выпущено пять крылатых ракет Х-22. Одна из них попала в многоэтажку в Днепре.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.



Пуски осуществлялись из Курской области и из акватории Азовского моря.

Одна из ракет Х-22, запущенная из района Курской области около 15 часов. 30 мин. 14 января, попала в многоэтажку в г. Днепр (по ул. Набережная Победы).

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Радиолокационными средствами обнаружено примерное место запуска, высота, скорость полета.

"Никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22, нет. В Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна — не сбитая средствами противовоздушной обороны», — рассказали в воздушных силах, подтвердив, что попадания ракеты не было убытком.

Масса боевой части Х-22 – около 950 кг. Максимальная дальность – до 600 км.

При применении от больших расстояний отклонение от цели может составлять сотни метров.

«Пожалуйста, обращайте внимание на официальные заявления представителей воздушных сил, МО, ГШ, видов и родов ВС Украины и проверяйте любые «громкие» сообщения, тиражируемые из других источников. Информация – оружие», – добавили в Командовании.