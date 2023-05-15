«Стратегические объекты под угрозой». Неспособность российской ПВО перехватить беспилотники вызывает тревогу в Кремле — британская разведка

15 мая, 09:32
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После «атаки» дрона на Кремль над Москвой запретили запускать беспилотники (Фото:Evgenia Novozhenina/File Photo/Reutes)

После «атаки» дрона на Кремль над Москвой запретили запускать беспилотники (Фото:Evgenia Novozhenina/File Photo/Reutes)

Неспособность российской системы ПВО перехватить беспилотники, которые в последние месяцы систематически наносят удары по объектам на территории РФ, вызывает тревогу в Кремле.

Об этом говорится в сводке разведки Минобороны Британии в Twitter.

Там напомнили, что 3 мая бесилотник нанес удар по российской авиабазе Сеща в Брянской области, в 150 км от границы с Украиной.

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В британской разведке уточнили, что аэродром Сеща является центром военно-транспортной авиации на западе России и «сыграл важную роль в обеспечении вторжения России в Украину». Россия также использует это место для запуска дронов-камикадзе иранского производства в направлении Киева.

«ВТА — это хорошо оснащенный элемент российских ВВС, необходимый для перевозок по всей огромной стране. Российское руководство обеспокоено тем, что противовоздушная оборона России продолжает подвергаться опасности, что ставит под угрозу ключевые стратегические объекты, такие как базы ВТА», — резюмировали в британском Минобороны.

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13 мая жители Брянской области за считанные минуты стали свидетелями невероятных инцидентов в небе. Вертолеты и самолеты ВС РФ начали взрываться в воздухе и падать. На данный момент известно, что РФ потеряла два вертолета и два самолета.

В ночь на 3 мая пять беспилотников атаковали военный аэродром в Брянской области РФ. Повреждения получил военно-транспортный самолет Ан-124.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Беспилотники Война России против Украины

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