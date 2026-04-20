Нападение на Калушский ТЦК: последний участник получил полтора года тюрьмы

В Калуше осудили последнего участника нападения на помещение РТЦК (Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП via Facebook)

В Ивано-Франковской области к одному году и шести месяцам лишения свободы приговорили последнего участника нападения на помещение Калушского РТЦК и СП .

Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщила пресс-служба Ивано-Франковского центра комплектования и социальной поддержки.

«Калушский горрайонный суд завершил рассмотрение резонансного дела о штурме пункта сбора на улице Черновола, что в Калуше. Последнего участника инцидента приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы», — говорится в сообщении.

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События произошли в сентябре 2025 года во время мобилизационных мероприятий. Ивано-Франковский ОТЦК и СП говорит, что группа мужчин применила силу к военным и повредила помещение пункта, чем временно сорвала его работу.

Суд установил, что их действия существенно помешали выполнению служебных обязанностей в период военного положения. В частности, была сорвана отправка мобилизованных и выполнение отдельных задач.

Как отметил Ивано-Франковский ОТЦК, обвиняемый признал вину, заключил сделку со следствием и перечислил 100 тыс. грн на поддержку ВСУ. Также он должен компенсировать более 19 тыс. грн расходов на экспертизы.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

Это решение стало финальным в деле. Ранее других участников уже осудили: один получил год заключения, другой — четыре года за нанесение тяжких травм.

22 сентября 2025 года на Калушский РТЦК и СП напали неизвестные. В результате инцидента трое военнообязанных, которые находились на территории центра, смогли убежать.