Кабмин принял постановление о льготах для семей бойцов терробороны и добровольцев

20 мая, 22:05
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Волонтерка, которая присоединилась к территориальной обороне в Одесской области, 11 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexandros Avramidis)

Волонтерка, которая присоединилась к территориальной обороне в Одесской области, 11 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexandros Avramidis)

Кабинет министров 20 мая принял постановление, согласно которому, добровольцы Сил территориальной обороны и добровольческие формирования территориальных громад и их семьи могут получить те же льготы, что и украинские военные.

Война России против Украины — главные события 20 мая

Как сообщает пресс-служба правительства, добровольцы смогут получить выплаты, предусмотренные в случае ранения и инвалидности в результате военной агрессии России против Украины, а в случае их гибели семьи получат разовую денежную помощь. Члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины смогут пользоваться льготами, предусмотренными законом.

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«С самого начала масштабного вооруженного вторжения России тысячи добровольцев активно присоединились к рядам терробороны, чтобы усилить возможности защиты нашей страны. Поддержка, предоставление социальных гарантий и льгот этим категориям является обязанностью государства», — сказал замминистра по делам ветеранов Александр Порхун.

3 мая Верховная Рада расширила полномочия территориальной обороны и разрешила добровольцам ТРО выполнять задания в районах боевых действий. 15 марта парламент принял законопроект о признании добровольцев ветеранами войны.

Терроборона – обычные люди на страже своих городов и своей страны

https://www.youtube.com/embed/FJpC-thnfyg
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Кабинет министров Украины Территориальная оборона Силы территориальной обороны

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