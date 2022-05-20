Кабмин принял постановление о льготах для семей бойцов терробороны и добровольцев 20 мая, 22:05 Цей матеріал також доступний українською Волонтерка, которая присоединилась к территориальной обороне в Одесской области, 11 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexandros Avramidis)

Кабинет министров 20 мая принял постановление, согласно которому, добровольцы Сил территориальной обороны и добровольческие формирования территориальных громад и их семьи могут получить те же льготы, что и украинские военные.

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Как сообщает пресс-служба правительства, добровольцы смогут получить выплаты, предусмотренные в случае ранения и инвалидности в результате военной агрессии России против Украины, а в случае их гибели семьи получат разовую денежную помощь. Члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины смогут пользоваться льготами, предусмотренными законом.



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«С самого начала масштабного вооруженного вторжения России тысячи добровольцев активно присоединились к рядам терробороны, чтобы усилить возможности защиты нашей страны. Поддержка, предоставление социальных гарантий и льгот этим категориям является обязанностью государства», — сказал замминистра по делам ветеранов Александр Порхун.

3 мая Верховная Рада расширила полномочия территориальной обороны и разрешила добровольцам ТРО выполнять задания в районах боевых действий. 15 марта парламент принял законопроект о признании добровольцев ветеранами войны.



Терроборона – обычные люди на страже своих городов и своей страны https://www.youtube.com/embed/FJpC-thnfyg

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