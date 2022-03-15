Рада приняла закон о признании добровольцев терробороны ветеранами войны. Что он предусматривает? 15 марта, 20:52 Цей матеріал також доступний українською Волонтерка, которая присоединилась к территориальной обороне в Одесской области, 11 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexandros Avramidis)

Верховная Рада приняла законопроект о признании добровольцев территориальной обороны ветеранами войны. Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

Законопроект поддержали 344 нардепа. В МВД Украины сообщили, что предусматривает документ:



добровольцев терробороны будут признавать участниками боевых действий;

они смогут получить статус людей с инвалидность в результате войны;

вводится социальная защита новой категории лиц — семей погибших ( умерших) защитников и защитниц Украины.

В МВД подчеркнули, что только за десять дней с начала полномасштабного вторжения России в территориальную оборону вступили более 100 тысяч украинцев.

«Там не только добровольцы терробороны, а и добровольцы, которые вступили в ряды терробороны местных громад. Также мы определили отдельную категорию… семей погибших (умерших) ветеранов и наших защитников и защитниц. Будет отработан механизм предоставления гарантий социальных льгот поддержки государством. Сейчас действует закон № 3551 о социальных гарантиях военным и членам их семей. Согласно этому закону, наши защитники также будут обеспечены льготами и гарантиями. Сейчас их намного больше и, я думаю, потом вопрос финансирования этих программ будет пересмотрен», — рассказала министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в эфире всеукраинского марафона.



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