Рада приняла закон о признании добровольцев терробороны ветеранами войны. Что он предусматривает?

15 марта, 20:52
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Волонтерка, которая присоединилась к территориальной обороне в Одесской области, 11 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexandros Avramidis)

Волонтерка, которая присоединилась к территориальной обороне в Одесской области, 11 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexandros Avramidis)

Верховная Рада приняла законопроект о признании добровольцев территориальной обороны ветеранами войны. Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

Законопроект поддержали 344 нардепа. В МВД Украины сообщили, что предусматривает документ:

  • добровольцев терробороны будут признавать участниками боевых действий;
  • они смогут получить статус людей с инвалидность в результате войны;
  • вводится социальная защита новой категории лиц — семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.
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В МВД подчеркнули, что только за десять дней с начала полномасштабного вторжения России в территориальную оборону вступили более 100 тысяч украинцев.

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«Там не только добровольцы терробороны, а и добровольцы, которые вступили в ряды терробороны местных громад. Также мы определили отдельную категорию… семей погибших (умерших) ветеранов и наших защитников и защитниц. Будет отработан механизм предоставления гарантий социальных льгот поддержки государством. Сейчас действует закон № 3551 о социальных гарантиях военным и членам их семей. Согласно этому закону, наши защитники также будут обеспечены льготами и гарантиями. Сейчас их намного больше и, я думаю, потом вопрос финансирования этих программ будет пересмотрен», — рассказала министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в эфире всеукраинского марафона.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   МВД Украины Министерство по вопросам ветеранов Юлия Лапутина Территориальная оборона Силы территориальной обороны Война России против Украины

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