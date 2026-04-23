В конце апреля стало известно, что в Украине начали применять новейшие беспилотники-перехватчики Terra A1 японской корпорации Terra Drone. Дрон создали в сотрудничестве с украинской компанией Amazing Drones, в которую инвестировала Terra Drone.

Как сообщила японская компания, украинские военные операторы начали использовать дрон для операций и передавать разработчикам отзывы.

NV в своей инфографике рассказывает, что известно о Terra A1.

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Terra A1 – это высокомобильный дрон-перехватчик, предназначенный для скоростного поражения вражеских БПЛА типа Shahed на ближнем расстоянии.