До 200 км/ч за 10 секунд. Что известно о новом дрон-перехватчике Terra A1 производства Украины и Японии — инфографика NV
Перехватчик предназначен для скоростного поражения вражеских БпЛА (Фото: terra-drone.net)
В конце апреля стало известно, что в Украине начали применять новейшие беспилотники-перехватчики Terra A1 японской корпорации Terra Drone. Дрон создали в сотрудничестве с украинской компанией Amazing Drones, в которую инвестировала Terra Drone.
Как сообщила японская компания, украинские военные операторы начали использовать дрон для операций и передавать разработчикам отзывы.
NV в своей инфографике рассказывает, что известно о Terra A1.
Terra A1 – это высокомобильный дрон-перехватчик, предназначенный для скоростного поражения вражеских БПЛА типа Shahed на ближнем расстоянии.