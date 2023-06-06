«Террористам не удастся остановить Украину». Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС 6 июня, 08:25 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Во вторник, 6 июня президент Украины Владимир Зеленский, комментируя подрыв россиянами Каховской ГЭС, заявил, что российские террористы лишь подтверждают для всего мира, что их надо изгнать из каждого уголка украинской земли.

«Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС только подтверждают для всего мира, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли», — говорится в заявлении главы государства в Telegram.

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Зеленский заявил, что россиянам нельзя оставлять ни одного метра земли, потому что каждый метр они используют для террора.

«Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно террористам не удастся остановить Украину», — заявил он.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню. Власти Херсонской ОВО объявили о срочной эвакуации.