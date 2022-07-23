«Рекорды кремлевской лжи». Тероборонцы из Волынской области опровергли фейк Минобороны РФ — видео

23 июля, 10:39
Бригада опровергла фейк Минобороны РФ (Фото:100 Бригада Территориальной Обороны Волыни/Facebook)

Бригада опровергла фейк Минобороны РФ (Фото:100 Бригада Территориальной Обороны Волыни/Facebook)

Тероборонцы из Волынской области опровергли фейк Минобороны РФ о том, что бригада якобы «отказалась» выполнять боевые задачи.

Об этом сообщается на странице 100 отдельной бригады территориальной обороны Волыни в Facebook.

"Личный состав нашей бригады территориальной обороны Волыни по-прежнему полностью контролирует ситуацию в зоне своей ответственности вдоль границы республики Беларусь при поддержке других составляющих сил обороны нашего края", - говорится в сообщении.

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https://www.facebook.com/watch/?v=749398019635999

Командование бригады призвало доверять только официальной и не распространять непроверенную, фейковую информацию.

«В этот раз представитель минобороны России, игорь конашенков с его фейком о Волынской бригаде бьет все рекорды кремлевской лжи и выставляет себя посмешищем в глазах не только личного состава нашей бригады», — заявили в они.

https://www.youtube.com/watch?v=3SZR1IimGE8&t=661s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Фейк Волынская область Война России против Украины

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