«Рекорды кремлевской лжи». Тероборонцы из Волынской области опровергли фейк Минобороны РФ — видео 23 июля, 10:39 Бригада опровергла фейк Минобороны РФ (Фото:100 Бригада Территориальной Обороны Волыни/Facebook)

Тероборонцы из Волынской области опровергли фейк Минобороны РФ о том, что бригада якобы «отказалась» выполнять боевые задачи.

Об этом сообщается на странице 100 отдельной бригады территориальной обороны Волыни в Facebook.

"Личный состав нашей бригады территориальной обороны Волыни по-прежнему полностью контролирует ситуацию в зоне своей ответственности вдоль границы республики Беларусь при поддержке других составляющих сил обороны нашего края", - говорится в сообщении.

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Командование бригады призвало доверять только официальной и не распространять непроверенную, фейковую информацию.

«В этот раз представитель минобороны России, игорь конашенков с его фейком о Волынской бригаде бьет все рекорды кремлевской лжи и выставляет себя посмешищем в глазах не только личного состава нашей бригады», — заявили в они.

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