Новые трофеи для ВСУ. Тероборона разбила колонну российской техники в Сумской области — видео

9 марта, 23:47
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Очередные трофеи пополнили арсенал Вооруженных Сил (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook / коллаж НВ)

Очередные трофеи пополнили арсенал Вооруженных Сил (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook / коллаж НВ)

Территориальная оборона Сумской области разбила около 20 единиц техники оккупационных войск РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ в своем Facebook.

«Воины Теробороны ВС Украины разбили около двух десятков единиц техники российских оккупантов. Они пытались зайти в один из населенных пунктов. Очередные трофеи пополнили арсенал Вооруженных Сил — 3 бронетранспортера, несколько САУ Гвоздика, пара грузовиков и миномет», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/watch?v=480183366988268
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Редактор: Кирилл Чеботарев

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Теги:   Сумская область Территориальная оборона Война России против Украины

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