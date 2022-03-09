Новые трофеи для ВСУ. Тероборона разбила колонну российской техники в Сумской области — видео 9 марта, 23:47 Цей матеріал також доступний українською Очередные трофеи пополнили арсенал Вооруженных Сил (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook / коллаж НВ)

Территориальная оборона Сумской области разбила около 20 единиц техники оккупационных войск РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ в своем Facebook.

«Воины Теробороны ВС Украины разбили около двух десятков единиц техники российских оккупантов. Они пытались зайти в один из населенных пунктов. Очередные трофеи пополнили арсенал Вооруженных Сил — 3 бронетранспортера, несколько САУ Гвоздика, пара грузовиков и миномет», — говорится в сообщении.

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