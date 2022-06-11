Усиление фронта. Зеленский одобрил переброску теробороны в зону боевых действий

11 июня, 21:52
Цей матеріал також доступний українською
Боец территориальной обороны (Фото:mil.gov.ua)

Боец территориальной обороны (Фото:mil.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет перебрасывать подразделения территориальной обороны Вооруженных сил на фронт и выполнять боевые задачи.

Об этом говорится в карточке соответствующего законопроекта.

Согласно данным на сайте Рады, президент подписал закон 10 июня.

Читайте также:
Отдельные войска защиты Украины. Как вступить в территориальную оборону, преимущества службы

Бойцы территориальной обороны обычно выполняют задачи в пределах территории соответствующей территориальной общины.

Видео дня

После того, как закон вступит в силу, тероборона сможет выполнять задачи по всей Украине, в том числе в районах ведения боевых действий и на оккупированных территориях. Решение о выполнении таких задач принимается главнокомандующим ВСУ.

3 мая Верховная Рада приняла законопроект, который расширяет полномочия территориальной обороны. Теперь бойцы ТРО смогут выполнять свои задания в районах, где проходят боевые действия.

https://www.youtube.com/watch?v=FJpC-thnfyg
Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Верховная Рада Боевые действия Владимир Зеленский Война России против Украины Терроборона

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X