Усиление фронта. Зеленский одобрил переброску теробороны в зону боевых действий 11 июня, 21:52 Цей матеріал також доступний українською Боец территориальной обороны (Фото:mil.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет перебрасывать подразделения территориальной обороны Вооруженных сил на фронт и выполнять боевые задачи.

Об этом говорится в карточке соответствующего законопроекта.

Согласно данным на сайте Рады, президент подписал закон 10 июня.

Бойцы территориальной обороны обычно выполняют задачи в пределах территории соответствующей территориальной общины.

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После того, как закон вступит в силу, тероборона сможет выполнять задачи по всей Украине, в том числе в районах ведения боевых действий и на оккупированных территориях. Решение о выполнении таких задач принимается главнокомандующим ВСУ.

3 мая Верховная Рада приняла законопроект, который расширяет полномочия территориальной обороны. Теперь бойцы ТРО смогут выполнять свои задания в районах, где проходят боевые действия.

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