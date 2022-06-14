«Фотографируешь — помогаешь врагу». Тернопольская ОВА пригрозила задержанием и вручением подозрения за съемку мест падения ракет

14 июня, 17:48
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В ОВА заявили, что те, кто фотографируют места падения ракет, помогают врагу (Фото:t.me/ternopilskaODA)

В ОВА заявили, что те, кто фотографируют места падения ракет, помогают врагу (Фото:t.me/ternopilskaODA)

В Тернопольской областной военной администрации заявили, что граждан, фотографирующих места падения ракет, будут задерживать.

В ведомстве добавили, что те, кто фотографирует места падения российских ракет, помогают врагу.

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«Все, кто будет фиксировать место падения ракет или обломков на фото, видео, будут задержаны и получат подозрение в осуществлении диверсионной деятельности и корректировке огня для врага», — заявили в ОВА в Telegram.

Видео дня

Во вторник, 14 июня, во время воздушной тревоги были сбиты несколько ракет в небе над Тернопольской и Хмельницкой областями.

Как сообщил в Telegram глава Тернопольской ОВА Владимир Труш, в регионе силы противовоздушной обороны сработали по нескольким вражеским ракетам.

https://www.youtube.com/watch?v=BUAG__UZ6Kc
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Тернопольская область Задержание Война России против Украины

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