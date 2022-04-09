«Все российское нужно демонтировать». В Тернополе снесли памятник Пушкину — мэр

9 апреля, 13:10
Цей матеріал також доступний українською
В Тернополе был демонтирован памятник Пушкину (Фото:SPRAVDI)

В Тернополе был демонтирован памятник Пушкину (Фото:SPRAVDI)

В Тернополе был демонтирован памятник российскому поэту и писателю Александру Пушкину.

Об этом сообщили в Тернопольском горсовете в субботу, 9 апреля.

«Преступления россиян против украинского народа: убийства, пытки людей, изнасилование женщин и детей, разрушение украинских городов перечеркнули всю культуру российского народа. Этим преступлениям нет объяснения. Они не оставляют нам выбора. Всё российское нужно демонтировать. В том числе памятник российскому писателю», – отмечает городской голова Сергей Надал.

Видео дня
https://www.facebook.com/Nadal.Sergij/posts/525749148921086

7 апреля памятник Пушкину был демонтирован в Мукачево.

Читайте также:
«Дружба народов» убивает наших людей. Начальник Киевского метрополитена предлагает переименовать пять станций
Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Памятники Демонтаж Тернополь Тернопольская область Снос памятников Пушкин Сергей Надал Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X