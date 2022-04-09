«Все российское нужно демонтировать». В Тернополе снесли памятник Пушкину — мэр 9 апреля, 13:10 Цей матеріал також доступний українською В Тернополе был демонтирован памятник Пушкину (Фото:SPRAVDI)

В Тернополе был демонтирован памятник российскому поэту и писателю Александру Пушкину.

Об этом сообщили в Тернопольском горсовете в субботу, 9 апреля.

«Преступления россиян против украинского народа: убийства, пытки людей, изнасилование женщин и детей, разрушение украинских городов перечеркнули всю культуру российского народа. Этим преступлениям нет объяснения. Они не оставляют нам выбора. Всё российское нужно демонтировать. В том числе памятник российскому писателю», – отмечает городской голова Сергей Надал.

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7 апреля памятник Пушкину был демонтирован в Мукачево.

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