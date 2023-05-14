Россияне дважды за ночь атаковали Тернополь крылатыми ракетами

14 мая, 08:53
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Россияне дважды за ночь атаковали Тернопольщину (Фото:Тернопольский горсовет)

Россияне дважды за ночь атаковали Тернопольщину (Фото:Тернопольский горсовет)

Российские войска дважды за ночь на воскресенье, 14 мая, атаковали Тернопольскую область крылатыми ракетами. Под удар попали гражданские объекты.

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

По его словам, во время второй за ночь воздушной тревоги около 05:00 в области был зафиксирован прилет крылатых ракет.

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Мэр Тернополя Сергей Надал уточнил, что враг совершил атаку на областной центр. В Тернополе в результате взрывов (вероятно, обломков ракеты) повреждены гражданские здания и автомобили.

Так российская атака разрушила два и повредила еще 12 дачных домов. На месте также возник пожар, который сразу был ликвидирован. Также обломками ракет повреждены гражданские торговые и хозяйственные объекты и девять грузовиков.

О пострадавших информация не поступала.

На месте происшествия работают специалисты.

Ранее этой ночью Тернополь уже подвергся ракетной атаке РФ. Вечером 13 мая вражеский снаряд попал в промзоне города в складские помещения. В результате удара два человека получили травмы, их госпитализировали.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Тернополь Тернопольская область Ракетные удары Война России против Украины Ракетный удар ракетная атака

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