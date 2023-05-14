Появились фото последствий российского удара по Тернополю 14 мая, 09:57 Российские ракеты разрушили гражданские объекты в Тернополе (Фото:Андрей Ермак / Telegram)

В течение ночи Россия дважды атаковала ракетами Тернополь, в результате чего там разрушены гражданские объекты и пострадали два человека.

Глава ОП Андрей Ермак опубликовал первые фотографии последствий российской атаки.

Как видно с фото, обломки российских ракет повредили дома и автомобили мирных жителей.

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«Россияне – это закомплексованные террористы», – написал Ермак, комментируя атаку.



Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 14 мая российские оккупанты атаковали Украину с разных направлений ударными дронами Shahed-136/131, ракетами Калибр с кораблей в Черном море и крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс.

Под удар российских ракет попал в частности Тернополь, где в результате атаки разрушены гражданские объекты и пострадали два человека.

Всего силы ПВО в течение ночи уничтожили три крылатые ракеты и 25 беспилотников врага.

