В Тернополе автомобиль въехал в собор УГКЦ в центре города 23 апреля, 13:50 Цей матеріал також доступний українською В Тернополе автомобиль въехал в собор в центре города (Фото:Сайт Тернополяни)

В Тернополе в ночь на субботу, 23 апреля, автомобиль въехал в Архикафедральный собор УГКЦ. Водитель доставлена в больницу.

Об этом сообщил представитель управления Нацполиции области Сергей Крета.

По его словам, никто не травмировался. На месте происшествия работали сотрудники полиции, управление полиции охраны, спасатели и специалисты других экстренных служб.

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Сотрудники полиции установили, что 35-летняя жительница Тернополя, управляя автомобилем марки Ауди, снесла центральную металлическую дверь собора. Она заехала внутрь постройки и повредила церковное имущество — плащаницу и икону.

Спасатели смогли не допустить возгорания автомобиля. С помощью лебедки они отбуксировали автомобиль из помещения храма. Водителя госпитализировали. Автомобиль изъяли и поместили на арестплощадку.

Начальник управления Нацполиции области Александр Богомол рассказал, что женщина села за руль после конфликтной ситуации.



«Она поехала в центр города, грубо нарушая правила дорожного движения. Не справилась с управлением, заехала в храм и повредила его. Это храм XVIII века. Полиция задокументировала этот факт. Женщине оказывают медицинскую помощь. Следствие через несколько дней ответит на все вопросы. Это не связано с вооруженной агрессией. Это жительница Тернополя, местная жительница. Мы работаем со священнослужителями для того, чтобы в этом храме состоялись богослужения и чтобы люди могли воспользоваться услугами священников и освятить свои паски», — цитирует Богомола Общественное.

Инцидент классифицировали по статье 178 (повреждение религиозных сооружений или культовых зданий) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

На странице собора в соцсети сообщили: «Этой ночью в нашем храме произошло досадное событие: акт вандализма. Никто не пострадал. Все детали происшествия сообщит управление Национальной полиции Украины. Богослужения в храме совершаются согласно графику».

На странице собора в соцсети также сообщили, что после происшествия митрополит Василий Семенюк совершил чин освящения и благословения церкви.

Как сообщил настоятель Архикафедрального собора Орест Павлисский, женщина на автомобиле повредила икону святого Шарбеля и гроб Господень, на котором стояла плащаница.

«Женщина на автомобиле позволила себе заехать в наш храм. Перед тем она совершала еще какие-то манипуляции. Ездила перед церковью, но потом заехала в храм. Вынесла полностью входную дверь старинную, что очень больно, ибо входная дверь — XVIII век. Фактически дверь она провезла на машине. Мы потом ее забрали. Она уничтожила гроб Господень. Мы всю ночь со священниками нашего собора работали и с добрыми людьми, которые нам помогали это все восстанавливать и мыть. Женщина повредила икону святого Шарбеля. Нам больно говорить об этом, но это произошло. Большое счастье от Бога, что в церкви не было людей, потому что комендантский час в Тернополе с 23 часов и мы в 22 часа закрыли церковь. Храм был пустой. Это великое счастье, что никто не пострадал, потому что на самом деле всегда стоят у гроба Господня, и дети. Люди у нас в Тернополе идут всю ночь к плащанице», — рассказал настоятель.

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