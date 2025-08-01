Модульность — основное преимущество. На что способен робот TerMIT украинского производства — инфографика NV

1 августа, 10:46
Поделиться:
Робот TerMIT может выполнять целый спектр задач по логистике, эвакуации, минированию и разминированию и огневой поддержке (Фото: Кадр видео Frontline via YouTube)

Робот TerMIT может выполнять целый спектр задач по логистике, эвакуации, минированию и разминированию и огневой поддержке (Фото: Кадр видео Frontline via YouTube)

11 июля сообщалось, что украинско-американская инвестиционная группа MITS Capital инвестирует $3,74 млн в украинского разработчика мультифункционального наземного роботизированного комплекса TerMIT — компанию Tencore.

Тогда отмечалось, что TerMIT — кодифицирован в соответствии со стандартами НАТО, протестирован на поле боя и активно используется на фронте.

Также Tencore сообщала, что изготовила более 800 платформ и планирует нарастить производство до 2 000 единиц до конца 2025 года.

Реклама

NV собрал главные характеристики наземного роботизированного комплекса TerMIT в инфографике.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Роботы Инфографика NV НРК

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies