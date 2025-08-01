Модульность — основное преимущество. На что способен робот TerMIT украинского производства — инфографика NV
Робот TerMIT может выполнять целый спектр задач по логистике, эвакуации, минированию и разминированию и огневой поддержке (Фото: Кадр видео Frontline via YouTube)
11 июля сообщалось, что украинско-американская инвестиционная группа MITS Capital инвестирует $3,74 млн в украинского разработчика мультифункционального наземного роботизированного комплекса TerMIT — компанию Tencore.
Тогда отмечалось, что TerMIT — кодифицирован в соответствии со стандартами НАТО, протестирован на поле боя и активно используется на фронте.
Также Tencore сообщала, что изготовила более 800 платформ и планирует нарастить производство до 2 000 единиц до конца 2025 года.
NV собрал главные характеристики наземного роботизированного комплекса TerMIT в инфографике.