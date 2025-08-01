Робот TerMIT может выполнять целый спектр задач по логистике, эвакуации, минированию и разминированию и огневой поддержке (Фото: Кадр видео Frontline via YouTube)

Тогда отмечалось, что TerMIT — кодифицирован в соответствии со стандартами НАТО, протестирован на поле боя и активно используется на фронте.

Также Tencore сообщала, что изготовила более 800 платформ и планирует нарастить производство до 2 000 единиц до конца 2025 года.

NV собрал главные характеристики наземного роботизированного комплекса TerMIT в инфографике.