Украина получила новую партию терминалов Starlink от Польши

30 декабря, 17:13
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Новая партия терминалов Starlink от Польши (Фото:Денис Шмыгаль / Telegram)

Новая партия терминалов Starlink от Польши (Фото:Денис Шмыгаль / Telegram)

В Украину прибыла новая партия терминалов спутникового интернета Starlink.

Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, оборудование передадут для поддержки медицинской и энергетической сферы, а также в Пункти незламності.

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Глава правительства отметил, что терминалы Украине предоставила Польша и это уже третья партия аппаратов от соседней страны. Следующая поставка ожидается к концу января.

Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, это одна из крупнейших партий Starlink от Польши. Учитывая все поставки, речь идет о около 20 тысячах терминалов.

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Starlink состоит из сети спутников на орбите Земли, обеспечивающих беспроводной интернет. Для Украины эти аппараты были особенно ценны в начале полномасштабной войны, когда российские оккупанты сосредоточились на уничтожении коммуникаций. Благодаря Starlink ВСУ смогли поддерживать связь, отражая наступление РФ.

В ноябре Польша предоставила Украине 1570 систем спутниковой связи Starlink.

В конце месяца терминалы Starlink разрешили ввозить в Украину без пошлин и НДС. Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что это удешевит стоимость терминалов и позволит обеспечить ими больше людей и организаций.

Позже Украина достигла соглашения по Starlink с компанией SpaceX Илона Маска. Согласно договоренности, в страну поступят еще более 10 000 терминалов.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Польша Михаил Федоров Денис Шмыгаль Starlink

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