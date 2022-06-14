Авдеевка получила три терминала Starlink 14 июня, 13:28 Цей матеріал також доступний українською В Авдеевку отправили три терминала Starlink (Фото:Авдеевская городская военно-гражданская администрация/Facebook)

Во вторник, 14 июня Авдеевка, находящаяся под постоянными вражескими обстрелами, получила три терминала Starlink.

Об этом сообщила Авдеевская городская военно-гражданская администрация в Facebook.

«Ежедневными почти непрерывными обстрелами путинская армия оставила Авдеевку без воды, газа, электроснабжения, интернета, мобильной связи и других элементарных благ», — говорится в сообщении.

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В администрации заявили, что благодаря усилиям неравнодушных людей, волонтеров и украинских чиновников высшего звена, частично удалось решить проблему с интернет-связью в Авдеевке.

С начала весны в Украине стал доступным спутниковый интернет Starlink. Благодаря ему украинские военные, предприниматели и компании могут бесперебойно работать в условиях войны.



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