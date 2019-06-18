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Терминал F в аэропорту Борисполь заблокировали пассажиры: их рейс перенесли несколько раз

Вчера, 21:52
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Терминал F в аэропорту Борисполь заблокировали пассажиры: их рейс перенесли несколько раз - фото

Борисполь

Аэропорт Борисполь

Пассажиры самолета рейса YE1215 Киев — Батуми заблокировали вход в терминал F в международном аэропорту Борисполь, сообщает Радио Свобода.

По данным издания, пассажиры протестуют из-за неоднократного переноса рейса авиакомпанией YanAir. Вылет был запланирован в 8:30, однако отложен на 13:00, 15:00, 18:00. Сейчас вылет запланирован на 00:00

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По словам корреспондента, в здание терминала не могут попасть около 100 пассажиров.

Теги:   Yanair Аэропорт Борисполь

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