Терминал F в аэропорту Борисполь заблокировали пассажиры: их рейс перенесли несколько раз Вчера, 21:52 Цей матеріал також доступний українською Борисполь Аэропорт Борисполь Борисполь

Пассажиры самолета рейса YE1215 Киев — Батуми заблокировали вход в терминал F в международном аэропорту Борисполь, сообщает Радио Свобода.

По данным издания, пассажиры протестуют из-за неоднократного переноса рейса авиакомпанией YanAir. Вылет был запланирован в 8:30, однако отложен на 13:00, 15:00, 18:00. Сейчас вылет запланирован на 00:00

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По словам корреспондента, в здание терминала не могут попасть около 100 пассажиров.