В Харькове начнут монтировать защитные постройки на остановках общественного транспорта — Терехов

25 июля, 16:25
Остановка в Харькове после удара российских оккупантов (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Остановка в Харькове после удара российских оккупантов (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе начнут монтировать защитные постройки на остановках общественного транспорта.

По его словам, работы начнутся в течение двух-трех недель.

«Мы уже определили первые 25 мест, где они будут установлены в первую очередь — на самых загруженных маршрутах троллейбусов, автобусов и трамваев», — написал он в Telegram.

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Терехов заявил, что это будут железобетонные конструкции, расположенные рядом с остановочными павильонами.

«В случае угрозы артиллерийского обстрела там можно будет укрыться и переждать воздушную тревогу. Такие укрытия есть в Израиле, например. И они показывают себя эффективными в плане защиты от снарядов и разлета осколков», — сказал он.

Мэр добавил, что с помощью таких убежищ удасться сохранить не одну жизнь горожан.

21 июля в результате удара оккупантов по остановке в Харькове 20 человек получили ранения. Трое погибли.

https://www.youtube.com/watch?v=p55O9hZMt5U&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Харьков Игорь Терехов Война России против Украины

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