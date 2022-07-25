В Харькове начнут монтировать защитные постройки на остановках общественного транспорта — Терехов 25 июля, 16:25 Остановка в Харькове после удара российских оккупантов (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе начнут монтировать защитные постройки на остановках общественного транспорта.

По его словам, работы начнутся в течение двух-трех недель.

«Мы уже определили первые 25 мест, где они будут установлены в первую очередь — на самых загруженных маршрутах троллейбусов, автобусов и трамваев», — написал он в Telegram.

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Терехов заявил, что это будут железобетонные конструкции, расположенные рядом с остановочными павильонами.

«В случае угрозы артиллерийского обстрела там можно будет укрыться и переждать воздушную тревогу. Такие укрытия есть в Израиле, например. И они показывают себя эффективными в плане защиты от снарядов и разлета осколков», — сказал он.

Мэр добавил, что с помощью таких убежищ удасться сохранить не одну жизнь горожан.

21 июля в результате удара оккупантов по остановке в Харькове 20 человек получили ранения. Трое погибли.



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