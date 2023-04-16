Мэр Харькова заявил, что на восстановление города уйдет минимум два года

16 апреля, 03:54
Поделиться:
Последствия обстрела Харькова (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Последствия обстрела Харькова (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что на восстановление города после российских атак уйдет минимум два года.

"По срокам все это зависит не только от нас, но и от тех средств, которые мы будем использовать для этого, от возможностей бюджета. Мы рассчитываем где-то на два-три года полного восстановления города после таких ужасных разрушений", - заявил Терехов.

Видео дня

Он отметил, что из-за российских обстрелов 150 тысяч жителей Харькова остались без жилья. В настоящее время ведется ремонт 50 домов. За прошлый год восстановили около 200 многоэтажек.

Читайте также:
Необъявленный визит. Министр обороны Литвы посетил Харьков — фото
https://www.youtube.com/watch?v=IfFXhy9zjmg&pp=ygUO0YLQtdGA0LXRhdC-0LI%3D
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Харьков Война в Украине Игорь Терехов Война России против Украины Восстановление Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X