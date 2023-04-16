Мэр Харькова заявил, что на восстановление города уйдет минимум два года 16 апреля, 03:54 Последствия обстрела Харькова (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что на восстановление города после российских атак уйдет минимум два года.

"По срокам все это зависит не только от нас, но и от тех средств, которые мы будем использовать для этого, от возможностей бюджета. Мы рассчитываем где-то на два-три года полного восстановления города после таких ужасных разрушений", - заявил Терехов.



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Он отметил, что из-за российских обстрелов 150 тысяч жителей Харькова остались без жилья. В настоящее время ведется ремонт 50 домов. За прошлый год восстановили около 200 многоэтажек.