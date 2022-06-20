«Ситуация напряженная». Интенсивность огня, который российские войска наносят по Харькову, резко усиливается — Терехов

20 июня, 17:03
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Обстрелянное Россией здание Харьковской ОГА (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Обстрелянное Россией здание Харьковской ОГА (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что интенсивность огня, который российские войска наносят по городу, резко усиливается.

«Ситуация напряженная. Не остывает от бомбардировок город Харьков. Могу сказать, что интенсивность огня сегодня усиливается и резко усиливается», — сказал он в эфире телемарафона.

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Терехов заявил, что российские оккупанты наносят удары по инфраструктурных объектах города, по жилым микрорайонам, есть попадания.

По его словам, идут постоянные обстрелы.

https://www.youtube.com/watch?v=puN-MatCEBM&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Харьков Игорь Терехов Война России против Украины

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