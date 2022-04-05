Сломать невозможно. Харьков хорошо вооружен и подготовлен к обороне — Терехов 5 апреля, 16:36 Цей матеріал також доступний українською Терехов заявил, что Харьков готов к обороне (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город — хорошо вооружен и хорошо подготовлен к обороне.

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«Понимаю ваше волнение, возникшее после сообщений в СМИ о возможном захвате Харькова! Но паника — это то, чего пытается от нас добиться наш враг», — написал он.

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По его словам, армия сильна и на защите города, а дух харьковчан — сломать невозможно.

«Я знаю, что вы сейчас чувствуете, я знаю, какую бессонную ночь вы пережили, когда узнали из СМИ, что российские захватчики могут попытаться взять наш город Харьков. По этому поводу хочу сказать следующее: Харьков 24 февраля и Харьков 5 апреля — это два разных города с точки зрения обороноспособности. Харьков — хорошо вооруженный и хорошо подготовленный к обороне город», — сказал он.

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