«Несколько сильных прилетов в районе центра». Российские войска обстреляли Харьков, пострадал один человек — мэр
Дом в Харькове после обстрела (Фото:REUTERS/Nacho Doce)
В субботу, 23 июля российские войска обстреляли Харьков, пострадал один человек.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.
«Несколько сильных прилетов в районе центра. Пока известно об одном пострадавшем. Надеюсь, эта цифра не увеличится», — написал он.
По его словам, ГСЧС уже работает на месте.
«Просьба ко всем харьковчанам — находится в укрытиях», — заявил Терехов.
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