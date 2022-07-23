«Несколько сильных прилетов в районе центра». Российские войска обстреляли Харьков, пострадал один человек — мэр 23 июля, 07:37 Дом в Харькове после обстрела (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В субботу, 23 июля российские войска обстреляли Харьков, пострадал один человек.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

«Несколько сильных прилетов в районе центра. Пока известно об одном пострадавшем. Надеюсь, эта цифра не увеличится», — написал он.

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По его словам, ГСЧС уже работает на месте.

«Просьба ко всем харьковчанам — находится в укрытиях», — заявил Терехов.

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