«Несколько сильных прилетов в районе центра». Российские войска обстреляли Харьков, пострадал один человек — мэр

23 июля, 07:37
Дом в Харькове после обстрела (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Дом в Харькове после обстрела (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В субботу, 23 июля российские войска обстреляли Харьков, пострадал один человек.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

«Несколько сильных прилетов в районе центра. Пока известно об одном пострадавшем. Надеюсь, эта цифра не увеличится», — написал он.

Видео дня
Читайте также:
Погибший подросток и уничтоженная остановка. Последствия последнего обстрела Харькова, жертвами которого стали три человека — фоторепортаж

По его словам, ГСЧС уже работает на месте.

«Просьба ко всем харьковчанам — находится в укрытиях», — заявил Терехов.

https://www.youtube.com/watch?v=xFRxojvqiZ0&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Харьков Игорь Терехов Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дариус Фору: «Удача может стать трамплином» (Фото:SimpleFoto/Depositphotos)
Везение или упорная работа? Что важнее для достижения успеха
Дариус Фору
Подлинность указа президента о лишении гражданства неизвестна, но Геннадий Корбан уже оказался невъездным в Украину (Фото:Коллаж НВ)
Лишенные паспорта /
Почему Зеленский может отобрать гражданство у Коломойского, Корбана и даже Рабиновича
22 июля, 18:36
Политика
Власти продолжают затягивать с назначением Александра Клименко прокурором САП (Фото:Укринформ, коллаж НВ)
Неудобный для Банковой /
Почему президент обещает назначение главы САП, а потом все идет не так
22 июля, 16:01
Политика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X