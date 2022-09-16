Россия обстреляла Слободской район Харькова: снаряд упал рядом с жилым домом

16 сентября, 05:20
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Последствия обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Последствия обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в ночь на пятницу, 16 сентября, российские оккупанты обстреляли Слободской район города.

«Прилет в Слободском районе. Рядом с жилым домом. По предварительной информации горит авто у дома, пострадали коммуникации. Есть ли пострадавшие — на данный момент не известно», — сообщил мэр.

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13 сентября власти Харькова и области сообщили о проблемах с электричеством, метрополитен приостановил работу.

Проблемы с электроэнергией является следствием ударов РФ по объектам критической инфраструктуры. Под ракетный обстрел попала Харьковская ТЭЦ, где погибли двое сотрудников компании Укрэнерго.

Из-за этого в ряде регионов Украины исчез свет. Частично были обесточены населенные пункты в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Через несколько часов электроснабжение почти везде удалось полностью восстановить.

https://www.youtube.com/watch?v=HRMk6l33SM4
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Харьков Война в Украине Игорь Терехов Война России против Украины

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