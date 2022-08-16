В Харькове прогремела серия взрывов — обстрелян Киевский район

16 августа, 00:32
Последствия обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Последствия обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Вечером в понедельник, 15 августа, российские оккупанты из артиллерии вновь нанесли удар по Харькову.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что вражеские войска обстреляли Киевский район.

«Харьков опять под артиллерийским обстрелом. Теперь Киевский район. Прошу всех быть осторожными, придерживаться правил двух стен», — сообщил Терехов.

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В ночь на понедельник российские оккупанты обстреляли Слободской район Харькова.

Терехов тогда сообщал, что под удар попало одно из предприятий. Оккупанты ударили рядом с остановкой общественного транспорта.

В больнице умерла одна из пострадавших в результате обстрела. Еще восемь человек ранены.

https://www.youtube.com/watch?v=NH002K75FAg
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Харьков Война в Украине Игорь Терехов Война России против Украины

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