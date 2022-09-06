Оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова, погибла женщина 6 сентября, 03:29 Последствия обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в ночь на вторник, 6 сентября, российская армия обстреляла Индустриальный район города.

Мэр города сообщил, что в результате российского удара погибла женщина.

«Ракетный обстрел Индустриального района. В одном случае попадание в частный жилой дом. При разборе завалов найдено тело женщины. Во втором случае ракета прилетела недалеко от частного жилья. От разлета осколков загорелся дом. Без пострадавших», — сообщил Терехов.

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В среду, 7 сентября, в Харькове проведут техническую проверку работы электросирен. Будут проверять способность устройств к своевременному оповещению населения в случае воздушной угрозы или угрозы артиллерийских обстрелов со стороны РФ.



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